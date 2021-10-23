"Верес" завоевал пятый выигрыш в сезоне УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Луцке на стадионе "Авангард" состоялся поединок УПЛ в котором "Верес" принимал "Мариуполь", сообщает УНН со ссылкой на сайт приазовского клуба.
Детали
На 64-й минуте удача улыбнулась хозяевам, которые открыли счет. Мяч после дальнего удара Дахновского попал в штангу, а первым на добивании оказался Шестаков. После пропущенного мяча мариупольцы перехватили инициативу, заставив хозяев едва не всей командой отойти в свою штрафную.
Сломать такую массированную оборону азовцам удавалось нечасто. К тому же жители, не успевая за быстрыми и техническими мариупольцами, часто нарушали правила. Но извлечь выгоду из “стандартов” гости также не смогли. А на 80-й минуте “Верес” убежал в контратаку и Шестаков головой переправил мяч в дальний угол — 2:0.
Дополнение
“Верес” набрал уже 18 очков и стал восьмым в таблице. “Мариуполь” последний — 4.