Венс долучиться до зустрічі Трампа та Зеленського

Ексклюзив
11:50 • 3152 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
08:34 • 36119 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23 • 49556 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 33483 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 53230 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 68541 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 124700 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 148996 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 91936 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 88995 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
Україну накриє хмарність та дощі: Де чекати гроз у перший день тижняPhoto18 серпня, 04:09 • 37819 перегляди
Суми та область опинилися під ударом рф дронами: з'явилися деталі про наслідкиPhotoVideo07:20 • 25065 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул09:00 • 28435 перегляди
Будапешт звинувачує Україну в атаці на нафтопровід, Київ відповідаєVideo10:02 • 23013 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося10:51 • 11545 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося10:51 • 11879 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул09:00 • 28821 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
08:34 • 36119 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo08:23 • 49556 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 124700 перегляди
Венс долучиться до зустрічі Трампа та Зеленського

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Віцепрезидент США Джей Ді Венс візьме участь у переговорах Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Раніше Венс запевняв Зеленського, що Вашингтон не нав'язуватиме Україні мирну угоду з рф.

Венс долучиться до зустрічі Трампа та Зеленського

Віцепрезидент США Джей Ді Венс візьме участь у переговорах американського лідера Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Про це пише УНН із посиланням на ABC.

Віцепрезидент Джей Ді Венс буде присутній на зустрічі Трампа та Зеленського

- повідомило виданню джерело.

Доповнення

Венс був присутній на зустрічі в Овальному кабінеті в лютому, під час якої віце-президент публічно посварив Зеленського за його невдячність за підтримку США під час війни.

Раніше УНН писав, що Венс запевнив Володимира Зеленського, що Вашингтон не нав'язуватиме Україні мирну угоду з рф. США не вестимуть переговори з росією щодо вирішення питання війни в Україні без України чи Європи.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Овальний кабінет
Джей Ді Венс
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна