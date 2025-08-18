Венс долучиться до зустрічі Трампа та Зеленського
Київ • УНН
Віцепрезидент США Джей Ді Венс візьме участь у переговорах Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Раніше Венс запевняв Зеленського, що Вашингтон не нав'язуватиме Україні мирну угоду з рф.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс візьме участь у переговорах американського лідера Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Про це пише УНН із посиланням на ABC.
Віцепрезидент Джей Ді Венс буде присутній на зустрічі Трампа та Зеленського
Доповнення
Венс був присутній на зустрічі в Овальному кабінеті в лютому, під час якої віце-президент публічно посварив Зеленського за його невдячність за підтримку США під час війни.
Раніше УНН писав, що Венс запевнив Володимира Зеленського, що Вашингтон не нав'язуватиме Україні мирну угоду з рф. США не вестимуть переговори з росією щодо вирішення питання війни в Україні без України чи Європи.