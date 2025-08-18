Вэнс присоединится к встрече Трампа и Зеленского

$41.340.11
48.310.13
ukenru
Эксклюзив
11:50 • 7392 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
08:34 • 46182 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
08:23 • 58877 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
18 августа, 03:44 • 38340 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 57496 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 70800 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 130373 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 149474 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 92146 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 89061 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3м/с
52%
749мм
Популярные новости
Украину накроет облачность и дожди: Где ждать гроз в первый день неделиPhoto18 августа, 04:09 • 42447 просмотра
Сумы и область оказались под ударом рф дронами: появились детали о последствияхPhotoVideo07:20 • 29709 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул09:00 • 37246 просмотра
Будапешт обвиняет Украину в атаке на нефтепровод, Киев отвечаетVideo10:02 • 31711 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло10:51 • 19484 просмотра
публикации
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло10:51 • 19704 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул09:00 • 37486 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
08:34 • 46163 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto08:23 • 58858 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 130361 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Джорджия Мелони
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Харьков
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 48715 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 42587 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 77156 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 64904 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 181223 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Гривна
Строительство
Доллар США
КАБ-500

Вэнс присоединится к встрече Трампа и Зеленского

Киев • УНН

 • 1258 просмотра

Вице-президент США Джей Ди Вэнс примет участие в переговорах Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ранее Вэнс заверял Зеленского, что Вашингтон не будет навязывать Украине мирное соглашение с рф.

Вэнс присоединится к встрече Трампа и Зеленского

Вице-президент США Джей Ди Вэнс примет участие в переговорах американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет УНН со ссылкой на ABC.

Вице-президент Джей Ди Вэнс будет присутствовать на встрече Трампа и Зеленского

- сообщил изданию источник.

Дополнение

Вэнс присутствовал на встрече в Овальном кабинете в феврале, во время которой вице-президент публично отчитал Зеленского за его неблагодарность за поддержку США во время войны.

Ранее УНН писал, что Вэнс заверил Владимира Зеленского, что Вашингтон не будет навязывать Украине мирное соглашение с рф. США не будут вести переговоры с россией по решению вопроса войны в Украине без Украины или Европы.

Алена Уткина

политикаНовости Мира
Овальный кабинет
Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина