Вэнс присоединится к встрече Трампа и Зеленского
Киев • УНН
Вице-президент США Джей Ди Вэнс примет участие в переговорах Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ранее Вэнс заверял Зеленского, что Вашингтон не будет навязывать Украине мирное соглашение с рф.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс примет участие в переговорах американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет УНН со ссылкой на ABC.
Дополнение
Вэнс присутствовал на встрече в Овальном кабинете в феврале, во время которой вице-президент публично отчитал Зеленского за его неблагодарность за поддержку США во время войны.
Ранее УНН писал, что Вэнс заверил Владимира Зеленского, что Вашингтон не будет навязывать Украине мирное соглашение с рф. США не будут вести переговоры с россией по решению вопроса войны в Украине без Украины или Европы.