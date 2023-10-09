"Венеціанка" розкритикувала законопроект щодо заборони балотуватися членам заборонених партій

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Законопроект №9081 переглядає заборону балотуватися до ВР, а також міських/сільських рад особам, які до початку повномасштабного вторгнення були членами заборонених проросійських партій, на 10 років після завершення воєнного стану.

Оскільки цей висновок стосується виборчої сфери, він був підготовлений спільно Венеціанською комісія та Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ).

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«З огляду на унікальну історичну ситуацію, в якій опинилася Україна, Венеціанська комісія та БДІПЛ вважають, що законопроект у принципі законно спрямований на захист, серед іншого, незалежності держави, демократичного порядку та національної безпеки. Однак він застосовується автоматично виключно на основі членства в партії та обіймання виборної посади і без розбору, без різниці між тими членами партії, які активно сприяли незаконним діям, що приписуються політичній партії, і, таким чином, у разі обрання будуть загрожувати демократичному порядку та національній безпеки, а також ті, хто лише виконував «нейтральні» обов'язки», - йдеться у висновку.

Венеціанська комісія та БДІПЛ зазначають, що обмеження торкається великої групи осіб, покладаючи на них колективну відповідальність за незаконну діяльність партії, до якої вони належать, і, таким чином, позбавлена індивідуалізації та, отже, гарантій належної правової процедури. Це суперечить принципу пропорційності та може призвести до довільних рішень.

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Так, Україні рекомендують:

· запровадження адекватних критеріїв та ефективної індивідуальної оцінки, які обмежили б обмеження права бути обраними лише тими виборними посадовими особами партії, діяльність яких поставила під загрозу національну безпеку та цілісність демократичної держави своїми діями та висловлюваннями, та/або активно переслідувала незаконні цілі заборонених партій, а тому у разі обрання становив би загрозу демократичному порядку та національній безпеці України;

· після скасування військового стану скоротити до найменшого терміну час дії обмежень та забезпечити, щоб більш тривалий термін дискваліфікації зберігався лише для осіб, які становлять найбільш серйозну загрозу демократичному порядку та національній безпеці та демократичному устрою, та на підставі рішень відповідних судів про їх індивідуальну відповідальність;

· Надання цим особам повного спектру процесуальних гарантій у процесі оцінки, включаючи досить вмотивоване рішення та можливість оскаржити обмеження прав шляхом надання можливості звернутися до суду за переглядом рішення про позбавлення їх права балотуватися.

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«Виконання цих рекомендацій має важливе значення для того, щоб уникнути порушення балансу між законною метою захисту демократичного порядку держави та національної безпеки та необхідністю забезпечення рівних умов гри, не підриваючи при цьому непропорційно важливу роль, яку відіграють усі політичні суб'єкти у забезпеченні плюралізму та не загрожує представницькому характеру законодавчої влади», - наголошується у висновку.