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"Венецианка" раскритиковала законопроект о запрете баллотироваться членам запрещенных партий

"Венецианка" раскритиковала законопроект о запрете баллотироваться членам запрещенных партий

Киев • УНН

 • 476330 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Венецианская комиссия раскритиковала украинский законопроект об ограничении участия в политической жизни лиц, являющихся членами запрещенных в Украине политических партий, таких как «Партия Шария», ОПЗЖ, передает УНН.

Детали

Законопроект №9081 пересматривает запрет баллотироваться в ВРУ, а также городских/сельских советов лицам, которые до начала полномасштабного вторжения были членами запрещенных пророссийских партий, на 10 лет после завершение военного положения.

Поскольку данное заключение касается избирательной сферы, оно было подготовлено совместно Венецианской комиссия и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

Цитата

«Учитывая уникальную историческую ситуацию, в которой оказалась Украина, Венецианская комиссия и БДИПЧ считают, что законопроект в принципе законно направлен на защиту, среди прочего, независимости государства, демократического порядка и национальной безопасности. Однако он применяется автоматически исключительно на основе членства в партии и занятия выборной должности и без разбора, без различия между теми членами партии, которые активно способствовали незаконным действиям, приписываемым политической партии, и, таким образом, в случае избрания будут представляют угрозу демократическому порядку и национальной безопасности, а также те, кто лишь выполнял «нейтральные» обязанности», - говориться в заключении.

Венецианская комиссия и БДИПЧ отмечают, что ограничение затрагивает большую группу лиц, возлагая на них коллективную ответственность за незаконную деятельность партии, к которой они принадлежат, и, таким образом, лишено индивидуализации и, следовательно, гарантий надлежащей правовой процедуры. Это противоречит принципу пропорциональности и может привести к произвольным решениям.

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Так, Украине рекомендуют:

· введение адекватных критериев и эффективной индивидуальной оценки, которые ограничили бы ограничения права быть избранными только теми выборными должностными лицами партии, деятельность которых поставила под угрозу национальную безопасность и целостность демократического государства своими действиями и выражениями, и/или активно преследовал незаконные цели запрещенных партий, а потому в случае избрания представлял бы угрозу демократическому порядку и национальной безопасности Украины;

· после отмены военного положения сократить до наименьшего срока время действия ограничений и обеспечить, чтобы более длительный срок дисквалификации сохранялся только для лиц, представляющих наиболее серьезную угрозу демократическому порядку и национальной безопасности и демократического строя, и на основании решений соответствующих судов об их индивидуальной ответственности;

· предоставление этим лицам полного спектра процессуальных гарантий в процессе оценки, включая достаточно мотивированное решение и возможность оспорить ограничение прав путем предоставления возможности обратиться в суд за пересмотром решения о лишении их права баллотироваться.

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«Выполнение этих рекомендаций имеет важное значение для того, чтобы избежать нарушения баланса между законной целью защиты демократического порядка государства и национальной безопасности и необходимостью обеспечения равных условий игры, не подрывая при этом непропорционально важную роль, которую играют все политические субъекты в обеспечении плюрализма и не угрожает представительному характеру законодательной власти», - отмечается в заключении.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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