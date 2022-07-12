Уже 14: суд запретил еще одну партию в Украине

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Киев • УНН

 • 182106 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Сегодня восьмой апелляционный административный суд сообщил, что запретил деятельность Рабочей партии Украины, передает УНН.

Цитата

"12 июля 2022 года коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела №640/9489/19 о запрете Рабочей партии Украины", - говорится в сообщении.

Детали 

В пресс-службе отметили, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: "запрещена деятельность Рабочей партии Украины; а также все имущество, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований передано в собственность государства".

Так, 8 июня суд запретил деятельность "Оппозиционного блока", 13 июня – "Социалисты" и "Справедливости и развития", 14 июня – "НАШИ", "Держава", "Блок Владимира Сальдо", 15 июня – "Социалистическая партия Украины", 16 июня – "Левая оппозиция", "Партия Шария", 17 июня – "Союз левых сил", 20 июня – "Оппозиционная платформа – за жизнь", 23 июня – "Прогрессивная социалистическая партия Украины", 24 июня - "Русь Единая". 

Дополнение 

В Украине запрещена деятельность пророссийских партий.

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