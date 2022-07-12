Уже 14: суд заборонив ще одну партію в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Сьогодні Восьмий апеляційний адміністративний суд повідомив, що заборонив діяльність Робітничої партії України, передає УНН.
Цитата
"12 липня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи № 640/9489/19 про заборону Робітничої партії Україи", - ідеться в повідомленні.
Деталі
У пресслужбі наголосили, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: "заборонено діяльність Робітничої партії України; а також все майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави".
Так, 8 червня суд заборонив діяльність "Опозиційного блоку", 13 червня - "Соціалісти" і "Справедливості та розвитку", 14 червня - "НАШІ", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", 15 червня - "Соціалістична партія України", 16 червня - "Ліва опозиція", "Партія Шарія", 17 червня - "Союз лівих сил", 20 червня - "Опозиційна платформа – за життя", 23 червня - "Прогресивна соціалістична партія України", 24 червня - "Русь Єдина".
Доповнення
В Україні заборонено діяльність проросійських партій.