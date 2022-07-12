Уже 14: суд заборонив ще одну партію в Україні

Цитата

"12 липня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи № 640/9489/19 про заборону Робітничої партії Україи", - ідеться в повідомленні.

Деталі

У пресслужбі наголосили, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: "заборонено діяльність Робітничої партії України; а також все майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави".

Так, 8 червня суд заборонив діяльність "Опозиційного блоку", 13 червня - "Соціалісти" і "Справедливості та розвитку", 14 червня - "НАШІ", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", 15 червня - "Соціалістична партія України", 16 червня - "Ліва опозиція", "Партія Шарія", 17 червня - "Союз лівих сил", 20 червня - "Опозиційна платформа – за життя", 23 червня - "Прогресивна соціалістична партія України", 24 червня - "Русь Єдина".

Доповнення

В Україні заборонено діяльність проросійських партій.