Венедіктова наполягає, щоб після 1 вересня підставою для роботи в прокуратурі була атестація
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела зустріч з експертами щодо змін до законодавства, необхідних для завершення реформи прокуратури. Учасники зокрема обговорили наступні практичні заходи для забезпечення проведення атестації, відновлення роботи органів прокурорського самоврядування, безперервності дисциплінарних та кваліфікаційних процедур після 1 вересня 2021 року, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОГП.
Зазначається, що основна увага під час обговорення була зосереджена на вирішенні питань, пов’язаних із припиненням 1 вересня 2021 року дії тимчасових положень Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури”.
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“Нам необхідно закріпити застосування однакових правил, щоб після 1 вересня підставою для роботи в прокуратурі так само була атестація. Таким чином ми проведемо атестацію осіб, які з об’єктивних причин її не проходили, а також тих, хто поновлений на посадах за рішеннями судів”, — сказала Генпрокурор.
Деталі
За даними ОГП, наразі на розгляді Верховної Ради перебувають законопроекти, якими пропонується урегулювання питань, пов’язаних із завершенням реформи органів прокуратури, зокрема, підвищення ефективності механізму добору прокурорів, який має застосовуватись з 1 вересня 2021 року, а також забезпечення своєчасного початку діяльності органу, що здійснює дисциплінарні провадження стосовно прокурорів, а також Ради прокурорів України.
Повідомляється, що під час зустрічі висловлювались думки щодо змін до законодавства, які б дозволили молодим спеціалістам після здобуття вищої юридичної освіти претендувати на посаду прокурора.
За ініціативою Офісу Генпрокурора Парламент має розглянути можливість виключення вимоги до кандидатів на посаду прокурора щодо наявності дворічного стажу роботи в галузі права, додали в ОГП.
“Після очищення рядів в нас великий кадровий голод, тому законодавче спрощення процедур добору допоможе нам наповнити інституцію і мати змогу вирощувати спеціалістів для себе. Випускники зможуть розпочати з роботи прокурором-стажистом”, — відзначила Генпрокурор.
Зазначається, що наразі триває активна підготовка до оголошення першої хвилі добору на вакантні посади прокурорів у нових окружних прокуратурах, які розпочали роботу з 15 березня.
Що було раніше
15 березня 2021 року розпочали свою роботу нові окружні прокуратури. В оновлених відомствах працюватимуть прокурори, які успішно пройшли атестацію і довели свою професійну компетентність та доброчесність.
Нагадаємо, у вересні 2019 року Верховна Рада ухвалила проект закону 1032, яким внесла зміни до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури.