Венедиктова настаивает, чтобы после 1 сентября основанием для работы в прокуратуре была аттестация

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела встречу с экспертами по изменениям в законодательство, необходимых для завершения реформы прокуратуры. Участники в частности обсудили следующие практические меры для обеспечения проведения аттестации, восстановление работы органов прокурорского самоуправления, непрерывности дисциплинарных и квалификационных процедур после 1 сентября 2021 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Отмечается, что основное внимание при обсуждении было сосредоточено на решении вопросов, связанных с прекращением 1 сентября 2021 года действия временных положений Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры”.

Цитата

“Нам необходимо закрепить применение одинаковых правил, чтобы после 1 сентября основанием для работы в прокуратуре так же была аттестация. Таким образом мы проведем аттестацию лиц, которые по объективным причинам ее не проходили, а также тех, кто восстановлен в должности по решению судов”, — сказала генпрокурор.

Детали

По данным ОГП, сейчас на рассмотрении Верховной Рады находятся законопроекты, которыми предлагается урегулирования вопросов, связанных с завершением реформы органов прокуратуры, в частности, повышение эффективности механизма отбора прокуроров, который должен применяться с 1 сентября 2021 года, а также обеспечение своевременного начала деятельности органа, который осуществляет дисциплинарное производство в отношении прокуроров, а также Совета прокуроров Украины.

Сообщается, что во время встречи высказывались мнения относительно изменений в законодательство, которые бы позволили молодым специалистам после получения высшего юридического образования претендовать на должность прокурора.

По инициативе Офиса Генпрокурора Парламент должен рассмотреть возможность исключения требования к кандидатам на должность прокурора о наличии двухлетнего стажа работы в области права, добавили в ОГП.

“После очистки рядов у нас большой кадровый голод, поэтому законодательное упрощение процедур отбора поможет нам наполнить институт и иметь возможность выращивать специалистов для себя. Выпускники смогут начать с работы прокурором-стажером”, — отметила генпрокурор.

Отмечается, что в настоящее время идет активная подготовка к объявлению первой волны отбора на вакантные должности прокуроров в новых окружных прокуратурах, которые начали работу с 15 марта.

Что было раньше

15 марта 2021 года начали свою работу новые окружные прокуратуры. В обновленных ведомствах будут работать прокуроры, которые успешно прошли аттестацию и доказали свою профессиональную компетентность и доброчестность.

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла проект закона 1032, которым внес изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры.

Украинские Национальные Новости

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