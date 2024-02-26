Великі пристрасті та нервозність: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 26 лютого - 3 березня

Цього тижня розташування планет змусить понервувати представників багатьох знаків Зодіаку. Про те, що віщують нам зірки спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

"Цього тижня головною подією буде з'єднання Сонця з Меркурієм і Сатурном у знаку Риб. Це даватиме нам якусь неуважність, втому, нервозність, важко буде зосередитися на чомусь. Тому не вимагайте від себе і від інших великої працездатності та результативності. Доведеться докладати більше зусиль, щоб домогтися успіху.

Протягом цього тижня ми будемо також спостерігати з'єднання Венери і Марса в знаку Водолія. Воно додасть нашому життю більшої пристрасності, особливо в особистих стосунках - швидко зав'язуватимуться швидкоплинні романи. Також сімейні пари можуть зіткнутися з напруженням пристрастей через ревнощі або з непорозумінням через фінанси.

Цей тиждень принесе багато можливостей для творчих і креативних людей, а також тих, хто займається фрілансом, психологією і духовними практиками", - розповіла астролог.

У гороскопі України, з'єднання планет вказують на складний період, але водночас говорять про те, що країна може отримати підтримку і значну допомогу.

ОВНИ

Присвятіть цей тиждень своєму внутрішньому світу, дайте відповідь собі на накопичені запитання - можливо, варто опрацювати якісь проблеми з психологом. Вам корисні усамітнення і відпочинок. Подумайте про своє майбутнє, напишіть плани. Постарайтеся зараз не звалювати на себе занадто велику відповідальність. Будьте уважні до фінансових питань, оскільки на вас можуть чекати збитки, невдале вкладення грошей.

ТЕЛЬЦІ

Цей тиждень буде насиченим подіями. З одного боку, у вас будуть великі можливості просувати свої ідеї та проєкти, але потрібно дотримуватися чітких планів і організовувати себе. З іншого боку, для вас цей тиждень буде дуже емоційним і чутливим. Вам захочеться яскравих емоцій в особистих стосунках, що може призвести до ревнощів і бажання з'ясовувати стосунки зі своїми коханими.

Постарайтеся не конфліктувати з начальством. Не поспішайте з діями і рішеннями, дійте не поспішаючи, обдумано і напевно.

БЛИЗНЮКИ

Цього тижня для вас хороший девіз "тихіше їдеш - далі будеш". Постарайтеся все ретельно планувати. Велику підтримку ви можете отримати від керівництва. Будьте обережні з далекими поїздками і подорожами, особливо в середині тижня. Ваші таємниці можуть зараз стати явними. Постарайтеся не займатися самокопанням, а займіться реальними справами і доводьте їх до кінця.

РАКИ

Гарний час для навчання. Але вам доведеться докладати багато сил для ретельного вивчення навчального матеріалу. Займіться саморозвитком. Ви зможете вибудувати хороші стосунки з іноземцями. Постарайтеся не ризикувати, зараз не час йти на крайнощі. У цей період ваші проєкти можуть постраждати від неправильних фінансових вкладень і зайвих витрат.

Будьте обережні в середині тижня у відносинах із друзями.

ЛЕВИ

Цього тижня вам необхідно не поспішаючи завершити всі важливі справи, особливо ті, що стосуються кредитів, податків та інших фінансових питань. Не поспішайте зараз вкладати та інвестувати. Будьте уважні в роботі з іноземцями - імовірно, зараз із ними можуть виникнути непорозуміння. У середині тижня остерігайтеся конфліктів зі своїми партнерами. Приділіть більше уваги своєму здоров'ю, відмовтеся від зайвих перевантажень, особливо психологічних.

ДІВИ

Цей тиждень сприятливий для вибудовування стосунків зі своїми партнерами і компаньйонами, для вирішення юридичних питань. До всіх справ вам потрібно поставитися з великою акуратністю і тоді на вас точно чекає успіх. Будьте уважні до свого здоров'я. А головне, не перезавантажуйте себе. Вам варто відмовитися від далеких поїздок і подорожей.

СКОРПІОНИ

Цей тиждень чудово підійде для гарного відпочинку та усамітнення. Проявляйте спокій і уважність у всіх питаннях. Приділіть більше часу своїм дітям, займіться творчістю, улюбленим хобі. На творчих Скорпіонів може чекати великий успіх. У середині тижня постарайтеся не вплутуватися в конфлікти з домашніми, будьте уважні у стосунках із подружжям. Знаходьте внутрішню гармонію щодо себе і щодо інших.

СТРІЛЬЦІ

Приділіть цього тижня увагу своєму дому та вирішенню сімейних питань. За можливості - працюйте з дому.

Це вдалий час для тих із вас, хто працює на фрілансі.

Уникайте великих скандалів, особливо в середині тижня. На роботі вам не варто себе перезавантажувати, приділіть більше часу своєму власному здоров'ю. Уникайте застудних інфекційних захворювань.

КОЗЕРОГИ

Цього тижня вам буде складно вибудовувати контакти. Ви можете спізнюватися на зустрічі, можливі затримки документів. Тому до вирішення будь-яких завдань потрібно ретельно готуватися. Будьте обережні з фінансами - ви можете зазнати збитків, відмовтеся від імпульсивних покупок і необдуманих вкладень.

Також цей тиждень може принести вам розчарування в коханні. Утримайтеся, особливо в середині тижня, від побачень і нових знайомств. Якщо ви вже перебуваєте у стосунках, то проявляйте терпіння, турботу і любов, щоб зберегти їх.

ВОДОЛІЇ

Цей тиждень може для вас бути дуже напруженим через всепоглинаючу пристрасть і надмірні бажання, особливо в любовній сфері. Уважно поставтеся до своїх фінансових питань. З одного боку, ви можете отримати гарний прибуток, але за умови, якщо ви будете ретельно продумувати свої грошові операції і не витрачати зайвих грошей, а з іншого боку, ваші необдумані вчинки можуть призвести до великих фінансових втрат. Також будьте уважні у стосунках зі своїми домашніми. Можливо багато побутової метушні та сварок із близькими.

РИБИ

Цього тижня ви можете відчувати неуважність і невпевненість у собі. Але, ви також можете дуже добре попрацювати над своїми недоліками і страхами. Наприклад, попрацювати з психологом. Заплануйте найближче майбутнє, розберіться у своїх бажаннях. Постарайтеся до всього ставитися досить серйозно, заздалегідь плануйте, враховуйте всі деталі. Уникайте скандалів, особливо в середині тижня. Постарайтеся бути уважними до своїх слів.

ТЕРЕЗИ

Цього тижня у вас будуть дежавю, ви зможете зустріти людей з вашого минулого, з якими ви давно не бачилися, повернутися до тих справ, які були не закінчені. Зараз саме час їх завершувати. У професійному плані тиждень буде дуже вдалим. А ось у любовних стосунках розгоряться великі пристрасті. Постарайтеся не сваритися з коханими. І зараз не час для нових знайомств.