Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

На этой недели расположение планет заставит понервничать представителей многих знаков Зодиака. О том, что вещают нам звезды специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

"На этой неделе главным событием будет соединение Солнца с Меркурием и Сатурном в знаке Рыб. Это будет давать нам некую рассеянность, усталость, нервозность, трудно будет сосредоточиться на чём-то. Поэтому, не требуйте от себя и от других большой трудоспособности и результативности. Придётся прилагать больше усилий, чтобы добиться успеха.

На протяжении этой недели мы будем также наблюдать соединение Венеры и Марса в знаке Водолея. Оно придаст нашей жизни большую страстность, особенно в личных отношениях – будут быстро завязываться скоротечные романы. Также семейные пары могут столкнуться с накалом страстей из-за ревности или с недопониманием из-за финансов.

Эта неделя принесет много возможностей для творческих и креативных людей, а также тех, кто занимается фрилансом, психологией и духовными практиками", - рассказала астролог.

В гороскопе Украины, соединения планет указывают на сложный период, но в тоже время говорят о том, что страна может получить поддержку и значительную помощь.

ОВНЫ

Посвятите эту неделю своему внутреннему миру, ответьте себе на накопившиеся вопросы – возможно, стоит проработать какие-то проблемы с психологом. Вам полезны уединение и отдых. Подумайте о своем будущем, напишите планы. Постарайтесь сейчас не взваливать на себя слишком большую ответственность. Будьте внимательны к финансовым вопросам, поскольку вас могут ждать убытки, неудачное вложение денег.

ТЕЛЬЦЫ

Эта неделя будет насыщенна событиями. С одной стороны, у вас будет большие возможности продвигать свои идеи и проекты, но нужно придерживаться чётких планов и организовывать себя. С другой стороны, для вас эта неделя будет очень эмоциональной и чувствительной. Вам захочется ярких эмоций в личных отношениях, что может привести к ревности и желанию выяснять отношения со своими любимыми.

Постарайтесь не конфликтовать с начальством. Не спешите с действиями и решениями, действуйте не спеша, обдуманно и наверняка.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе для вас хорош девиз "тише едешь - дальше будешь". Постарайтесь всё тщательно планировать. Большую поддержку вы можете получить от руководства. Будьте осторожны с дальними поездками и путешествиями, особенно в середине недели. Ваши тайны могут сейчас стать явными. Постарайтесь не заниматься самокопанием, а займитесь реальными делами и доводите их до конца.

РАКИ

Хорошее время для учёбы. Но вам придётся прилагать много сил для тщательного изучения учебного материала. Займитесь саморазвитием. Вы сможете выстроить хорошие отношения с иностранцами. Постарайтесь не рисковать, сейчас не время идти на крайности. В этот период ваши проекты могут пострадать от неправильны финансовых вложений и излишних затрат.

Будьте осторожны в середине недели в отношениях с друзьями.

ЛЬВЫ

На этой неделе вам необходимо не спеша завершить все важные дела, особенно касающихся кредитов, налогов и других финансовых вопросов. Не торопитесь сейчас вкладывать и инвестировать. Будьте внимательны в работе с иностранцами – вероятно, сейчас с ними могут возникнуть недопонимание. В середине недели остерегайтесь конфликтов со своими партнёрами. Уделите больше внимания своему здоровью, откажитесь от излишних перегрузок, особенно психологических.

ДЕВЫ

Это неделя хороша для выстраивания отношений со своими партнерами и компаньонами, для решения юридических вопросов. Ко всем делам вам нужно отнестись с большой аккуратностью и тогда вас точно ждёт успех. Будьте внимательны к своему здоровью. А главное, не перезагружайте себя. Вам стоит отказаться от дальних поездок и путешествий.

СКОРПИОНЫ

Это неделя прекрасно подойдет для хорошего отдыха и уединения. Проявляйте спокойствие и внимательность во всех вопросах. Уделите больше времени своим детям, займитесь творчеством, любимым хобби. Творческих Скорпионов может ждать большой успех. В середине недели постарайтесь не ввязываться в конфликты с домашними, будьте внимательны в отношениях с супругами. Находите внутреннюю гармонию по отношению к себе и к другим.

СТРЕЛЬЦЫ

Уделите на этой неделе внимание своему дому и решению семейных вопросов. По возможности – работайте из дома.

Это удачное время для тех из вас, кто работает на фрилансе.

Избегайте крупных скандалов, особенно в середине недели. На работе вам не стоит себя перезагружать, уделите больше времени своему собственному здоровью. Избегайте простудных инфекционных заболеваний.

КОЗЕРОГИ

На этой неделе вам будет сложно выстраивать контакты. Вы можете опаздывать на встречи, возможны задержки документов. Поэтому к решению любых задач нужно тщательно готовится. Будьте осторожны с финансами – вы можете понести убытки, откажитесь от импульсивных покупок и необдуманных вложений.

Также эта неделя может принести вам разочарование в любви. Воздержитесь, особенно в середине недели, от свиданий и новых знакомств. Если вы уже находитесь в отношениях, то проявляйте терпение, заботу и любовь, чтобы сохранить их.

ВОДОЛЕИ

Эта неделя может для вас быть очень напряженной из-за всепоглощающей страсти и чрезмерных желаний, особенно в любовной сфере. Внимательно отнеситесь к своим финансовым вопросам. С одной стороны, вы можете получить хорошую прибыль, но при условии, если вы будете тщательно продумывать свои денежные операции и не тратить излишних денег, а с другой стороны, ваши необдуманные поступки могут принести к большим финансовым потерям. Также будьте внимательны в отношениях со своими домашними. Возможно много бытовой суеты и ссор с близкими.

РЫБЫ

На этой неделе Вы можете чувствовать рассеянность и неуверенность в себе. Но, вы также можете очень хорошо поработать над своими недостатками и страхами. Например, поработать с психологом. Запланируйте ближайшее будущее, разберитесь в своих желаниях. Постарайтесь ко всему относиться достаточно серьёзно, заранее планируйте, учитывайте все детали. Избегайте скандалов, особенно в середине недели. Постарайтесь быть внимательными к своим словам.