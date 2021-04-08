Великодній кошик цього року подорожчає на 15-18% - експерт

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“У кожному регіоні він буде коштувати по різному, але в середньому він буде коштувати дорожче, ніж торішній, десь на 15-18%", - повідомив експерт.

Деталі

Зі слів Пендзина, якщо минулого року великодній кошик, наприклад, у Києві коштував близько 800 грн, то в цьому році він буде коштувати 910-920 грн. "Це найдорожчий кошик в Україні", - відзначив він.

Найдешевше кошик минулого року коштував в західних областях, Тернопільській області — 400 грн, цього року буде приблизно 500 грн, вів далі експерт.

"Сама паска по собі є різна у зв’язку з особливостями рецептури в різних регіонах України. Хтось додає цукати, хтось ні. Є дуже багато особливостей, але в середньому така цифра нас очікує... Ми коли рахували великодній кошик, то ми рахували його без алкоголю”, — розповів Пендзин.

Він зазначив, що при приготуванні паски використовується олія, цукор, яйця, а вони є лідерами росту цін.

“Тобто у цьому випадку сама по собі паска подорожчала найбільше, тому що й борошно подорожчало. З усіх складових великоднього кошика найбільше подорожчала паска. Вона буде на рівні 20% дорожча в цьому році. Менше подорожчала ковбаса, й взагалі м’ясопродукти менше подорожчали. Вони десь на рівні 5,5-6% за рік подорожчали. Молочка та сири подорожчали - приблизно на рівні 7% за рік”, — сказав Пендзин.

Доповнення

Минулого року вартість великоднього кошика — за середніми цінами по Україні станом на березень — становила близько 620 грн.

Раніше Пендзин повідомляв, що в Україні на передодні Великодніх свят молоко та молокопродукти можуть подорожчати максимум до 5%.



