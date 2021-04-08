Пасхальная корзина в этом году подорожает на 15-18% - эксперт

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"В каждом регионе он будет стоить по-разному, но в среднем он будет стоить дороже, чем прошлогодний, где-то на 15-18%", - сообщил эксперт.

Детали

По словам Пендзина, если в прошлом году пасхальная корзина, например, в Киеве стоила около 800 грн, то в этом году она будет стоить 910-920 грн. "Это самая дорогая корзина в Украине", - отметил он.

Дешевле всего корзина в прошлом году была в западных областях, Тернопольской области - 400 грн, в этом году будет примерно 500 грн, продолжал эксперт.

"Сам пасхальный кулич по себе является разным в связи с особенностями рецептуры в разных регионах Украины. Кто-то добавляет цукаты, кто-то нет. Есть очень много особенностей, но в среднем такая цифра нас ожидает... Мы когда считали пасхальную корзину, то мы считали ее без алкоголя", - рассказал Пендзин.

Он отметил, что при приготовлении кулича используется масло, сахар, яйца, а они являются лидерами роста цен.

"То есть в этом случае сам по себе кулич подорожал больше всего, потому что и мука подорожала. Из всех составляющих пасхальной корзины больше всего подорожал кулич. Он будет на уровне 20% дороже в этом году. Меньше подорожала колбаса, и вообще мясопродукты меньше подорожали. Они где-то на уровне 5,5-6% в год подорожали. Молочка и сыры подорожали - примерно на уровне 7% за год", - сказал Пендзин.

Дополнение

В прошлом году стоимость пасхальной корзины - по средним ценам по Украине по состоянию на март - составляла около 620 грн.

Ранее Пендзин сообщал, что в Украине в преддверии Пасхальных праздников молоко и молокопродукты могут подорожать максимум до 5%.



