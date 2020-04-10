Великодній кошик у 2020 році коштуватиме 620 грн – експерти

За словами Лупенка, вартість основної складової великоднього кошика – паски домашньої випічки – складе близько 96 грн за 1 кг. У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться дорожче, адже її ціна залежить від складових та оздоблення випічки.

Зростання вартості паски зумовлене кількома чинниками. З одного боку, це подорожчання молока, вершкового масла, борошна та цукру, з іншого – збільшення вартості енергоресурсів для хлібопекарських підприємств, а також ситуативний сплеск цін на продукти на хвилі паніки через запровадження карантину у зв’язку з епідемією коронавірусу COVID-19, пояснив Лупенко.

Найдорожчими складовими святкового кошика цього року традиційно будуть м’ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) – 118 грн (190-250 грн за 1 кг) та буженина (0,5 кг) – 110 грн з розрахунку 195-230 грн за 1 кг. Порівняно з 2019 роком вартість буженини збільшилася в середньому по Україні майже на 12,2 %, а домашньої ковбаси – на 13,5 %.

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Сало (0,5 кг) обійдеться в 48 грн з розрахунку 80-125 грн за 1 кг.

Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир (0,5 кг) – 75 грн (138-190 грн за 1 кг) та вершкове масло (0,5 кг) – 85 грн (160-210 грн за 1 кг). М’який сир (0,5 кг) обійдеться приблизно у 55 грн (70-115 грн за 1 кг).

Найдешевшими складовими будуть яйця (10 шт.) – 20 грн. (19-25 грн за десяток залежно від категорії) та хрін (250 г) – 12 грн, ціна на який лишилася на рівні минулого року – 9-14 грн.

У разі наповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино, – його вартість зросте до 801 грн. Це на 90 грн або на 12,7% більше вартості кошику такого ж складу у 2019 році, зауважив Юрій Лупенко.

Таке зростання зумовлене ціновою ситуацією на ринках сезонних плодів, зокрема яблук та збільшення ціни на плодові вина, пояснив експерт.

Ціна яблук порівняно з 2019 роком зросла на 75 % і становить (0,5 кг) 7 грн (12-20 грн за кг). Середня ціна по Україні на овочі лишилася на рівні минулого року: томати тепличні (0,5 кг) – 25 грн (47-55 грн за 1 кг), на огірки (0,5 кг) – 29 грн (56-63 грн).

За пляшку церковного вина «Кагор», в середньому, доведеться заплатити 120 грн (80-135 грн за пляшку).

В умовах невисокої купівельної спроможності населення, яка знаходиться під додатковим негативним впливом від запровадження у державі карантинних заходів, пов’язаних із коронавірусом COVID-19, українці змушені будуть заощаджувати на дорогій частині великоднього кошику. Це стосується, зокрема, домашньої ковбаси, буженини, твердого сиру. Заощадження можуть проявитися у використанні більш дешевої продукції або у зменшенні кількості продукту у кошику, підсумував Юрій Лупенко.