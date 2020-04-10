Пасхальная корзина в 2020 году будет стоить 620 грн - эксперты

По словам Лупенко, стоимость основной составляющей пасхальной корзины — паска домашней выпечки — составит около 96 грн за 1 кг. В магазинах и супермаркетах готова паска обойдется дороже, ведь ее цена зависит от составляющих и отделки выпечки.

Рост стоимости паски обусловлен несколькими факторами. С одной стороны, это подорожание молока, сливочного масла, муки и сахара, с другой — увеличение стоимости энергоресурсов для хлебопекарных предприятий, а также ситуативный всплеск цен на продукты на волне паники из-за введения карантина в связи с эпидемией коронавируса COVID-19, объяснил Лупенко.

Самыми дорогими составляющими праздничной корзины в этом году традиционно будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) — 118 грн (190-250 грн за 1 кг) и буженина (0,5 кг) — 110 грн из расчета 195-230 грн за 1 кг. По сравнению с 2019 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине почти на 12,2%, а домашней колбасы — на 13,5%.

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Сало (0,5 кг) обойдется в 48 грн из расчета 80-125 грн за 1 кг.

Среди молочных продуктов больше придется заплатить за сыр (0,5 кг) — 75 грн (138-190 грн за 1 кг) и сливочное масло (0,5 кг) — 85 грн (160-210 грн за 1 кг). Мягкий сыр (0,5 кг) обойдется примерно в 55 грн (70-115 грн за 1 кг).

Самыми дешевыми составляющими будут яйца (10 шт.) — 20 грн. (19-25 грн за десяток в зависимости от категории) и хрен (250 г) — 12 грн, цена на который осталась на уровне прошлого года — 9-14 грн.

При наполнении пасхальной корзины другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино — ее стоимость возрастет до 801 грн. Это на 90 грн или на 12,7% больше стоимости корзины такого же состава в 2019 году, отметил Юрий Лупенко.

Такой рост обусловлен ценовой ситуацией на рынках сезонных плодов, в частности яблок и увеличение цены на плодовые вина, пояснил эксперт.

Цена яблок по сравнению с 2019 годом выросла на 75% и составляет (0,5 кг) 7 грн (12-20 грн за кг). Средняя цена по Украине на овощи осталась на уровне прошлого года: томаты тепличные (0,5 кг) — 25 грн (47-55 грн за 1 кг), на огурцы (0,5 кг) — 29 грн (56-63 грн).

За бутылку церковного вина “Кагор”, в среднем придется заплатить 120 грн (80-135 грн за бутылку).

В условиях невысокой покупательной способности населения, которая находится под дополнительным негативным влиянием от внедрения в государстве карантинных мероприятий, связанных с коронавирусом COVID-19, украинцы вынуждены будут экономить на дорогой части пасхальной корзины. Это касается, в частности, домашней колбасы, буженины, сыра. Сбережения могут проявиться в использовании более дешевой продукции или в уменьшении количества продукта в корзине, подытожил Юрий Лупенко.