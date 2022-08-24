Велика Британія може "посилити" візові умови для росіян - міністр оборони

Зауваження міністра оборони країни, як вказано, пролунали після того, як Фінляндія, Естонія та Чехія закликали Брюссель запровадити загальноєвропейську заборону на видачу нових туристичних віз росіянам для в'їзду до Шенгенської зони як покарання за війну рф проти України.

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"Я, звичайно, думаю, що ми можемо посилити умови наших віз. Я не впевнений, що пряма заборона є правильним шляхом", - сказав Воллес в ефірі BBC Radio 4.

"Я думаю, що це питання, на яке має звернути увагу міністр внутрішніх справ. Але мені не подобається, і я впевнений, що нікому з ваших слухачів не подобається дивитися, як дружини олігархів або дружини російських високопосадовців розважаються в Греції або на півдні Франції, або на суперяхтах по всьому світу, поки їхня армія вчиняє воєнні злочини в Україні", - додав він.

Доповнення

На неформальній зустрічі голів МЗС країн ЄС 30-31 серпня у Празі обговорюватимуться візові обмеження проти рф.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель виступив проти повної заборони в'їзд на територію блоку для російських громадян.

Члени ЄС Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія, які межують з рф, можуть заборонити російським туристам в'їзд до своїх країн, якщо ЄС не запровадить заборону на видачу туристичних віз на рівні блоку, заявив голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.