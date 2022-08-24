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Великобритания может "усилить" визовые условия для россиян - министр обороны

Киев • УНН

 • 99591 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что страна может "усилить" визовые условия для россиян, но остается неуверенным, является ли полный запрет "правильным путем", сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Великобритания может "усилить" визовые условия для россиян - министр обороны

Замечания министра обороны страны, как указано, прозвучали после того, как Финляндия, Эстония и Чехия призвали Брюссель ввести общеевропейский запрет на выдачу новых туристических виз россиянам для въезда в Шенгенскую зону в качестве наказания за войну рф против Украины.

Цитата

"Я, конечно, думаю, что мы можем усилить условия наших виз. Я не уверен, что прямой запрет является правильным путем", - сказал Уоллес в эфире BBC Radio 4.

"Я думаю, что это вопрос, на который должен обратить внимание министр внутренних дел. Но мне не нравится, и я уверен, что никому из ваших слушателей не нравится смотреть, как жены олигархов или жены российских чиновников развлекаются в Греции или на юге Франции, или на суперяхтах по всему миру, пока их армия совершает военные преступления в Украине", - добавил он.

Дополнение

На неформальной встрече глав МИД стран ЕС 30-31 августа в Праге будут обсуждаться визовые ограничения против россии.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил против полного запрета на въезд на территорию блока для российских граждан.

Члены ЕС Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия, граничащие с рф, могут запретить российским туристам въезд в свои страны, если ЕС не введет запрет на выдачу туристических виз на уровне блока, заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

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