Великобритания может "усилить" визовые условия для россиян - министр обороны

Замечания министра обороны страны, как указано, прозвучали после того, как Финляндия, Эстония и Чехия призвали Брюссель ввести общеевропейский запрет на выдачу новых туристических виз россиянам для въезда в Шенгенскую зону в качестве наказания за войну рф против Украины.

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"Я, конечно, думаю, что мы можем усилить условия наших виз. Я не уверен, что прямой запрет является правильным путем", - сказал Уоллес в эфире BBC Radio 4.

"Я думаю, что это вопрос, на который должен обратить внимание министр внутренних дел. Но мне не нравится, и я уверен, что никому из ваших слушателей не нравится смотреть, как жены олигархов или жены российских чиновников развлекаются в Греции или на юге Франции, или на суперяхтах по всему миру, пока их армия совершает военные преступления в Украине", - добавил он.

Дополнение

На неформальной встрече глав МИД стран ЕС 30-31 августа в Праге будут обсуждаться визовые ограничения против россии.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил против полного запрета на въезд на территорию блока для российских граждан.

Члены ЕС Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия, граничащие с рф, могут запретить российским туристам въезд в свои страны, если ЕС не введет запрет на выдачу туристических виз на уровне блока, заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.