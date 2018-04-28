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Вдова Вороненкова заявила про погрози з Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Вдова екс-депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова Марія Максакова заявила, що періодично отримує погрози з Росії. Про це вона розповіла в інтерв'ю Радіо Свобода, передає УНН.

Вдова Вороненкова заявила про погрози з Росії

"Вони періодично (надходять – ред.). Як тільки я щось скажу в черговий раз неприємне, то вони відразу – весь Messenger покривається відразу цими усіма. Як тільки трішки спокійніше – менше, але все рівно йдуть", – сказала вона.

Максакова не уточнила, від кого саме надходять ці погрози.

За її словами, її колишній цивільний чоловік, громадянин Росії Володимир Тюрін, якого підозрюють в організації вбивства Вороненкова, особисто не виходив з нею на зв’язок після вбивства, але писав смс-повідомлення.

Крім того, були повідомлення від людей з його оточення. "Поки я не заблокувала всіх, хто виходив зі мною на контакт від нього – так, вони там писали мені", – додала вона.

За словами Максакової, вона має дозвіл на проживання в Україні і в посольство Росії звертатися не збирається.

"Я маю постійну посвідку на проживання. Це дає можливість все життя прожити в Україні. І через 3 чи 4 роки це надає можливість також отримати громадянство України", – сказала вона.

Колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова застрелили 23 березня 2017 року у центрі Києва. У результаті стрілянини також був поранений його охоронець і нападник, який пізніше помер від поранень.

Українські Національні Новини

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