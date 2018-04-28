Вдова Вороненкова заявила об угрозах из России

$41.190.15
45.550.30
ukru
Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
14:36 • 9094 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 21938 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 39664 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 66884 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 111517 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 86446 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 124690 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 184842 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 277206 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 203044 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4.5м/с
70%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 119442 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 112016 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 105647 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 86702 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 104320 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 53630 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 105973 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 378250 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 340769 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 425623 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 14370 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 25685 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 31928 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 67322 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 274543 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Вдова Вороненкова заявила об угрозах из России

Киев • УНН

 • 14365 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Вдова экс-депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что периодически получает угрозы из России. Об этом она рассказала в интервью Радио Свобода, передает УНН.

Вдова Вороненкова заявила об угрозах из России

"Они периодически (поступают - ред.). Как только я что-то скажу в очередной раз неприятное, то они сразу - весь Messenger покрывается сразу этими всеми. Как только немного спокойнее - меньше, но все равно идут", - сказала она.

Максакова не уточнила, от кого именно поступают эти угрозы.

По ее словам, ее бывший гражданский муж, гражданин России Владимир Тюрин, которого подозревают в организации убийства Вороненкова, лично не выходил с ней на связь после убийства, но писал смс-сообщения.

Кроме того, были сообщения от людей из его окружения. "Пока я не заблокировала всех, кто выходил со мной на контакт от него - да, они там писали мне", - добавила она.

По словам Максаковой, она имеет вид на жительство в Украине и в посольство России обращаться не собирается.

"Я имею постоянный вид на жительство. Это дает возможность всю жизнь прожить в Украине. И через 3 или 4 года это позволяет также получить гражданство Украины", - сказала она.

Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили 23 марта 2017 года в центре Киева. В результате стрельбы также был ранен его охранник и нападавший, который позже скончался от ранений.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.86
Bitcoin
$78,385.90
S&P 500
$4,974.28
Tesla
$230.28
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,032.21
Ethereum
$1,550.99