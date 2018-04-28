Вдова Вороненкова заявила об угрозах из России

"Они периодически (поступают - ред.). Как только я что-то скажу в очередной раз неприятное, то они сразу - весь Messenger покрывается сразу этими всеми. Как только немного спокойнее - меньше, но все равно идут", - сказала она.

Максакова не уточнила, от кого именно поступают эти угрозы.

По ее словам, ее бывший гражданский муж, гражданин России Владимир Тюрин, которого подозревают в организации убийства Вороненкова, лично не выходил с ней на связь после убийства, но писал смс-сообщения.

Кроме того, были сообщения от людей из его окружения. "Пока я не заблокировала всех, кто выходил со мной на контакт от него - да, они там писали мне", - добавила она.

По словам Максаковой, она имеет вид на жительство в Украине и в посольство России обращаться не собирается.

"Я имею постоянный вид на жительство. Это дает возможность всю жизнь прожить в Украине. И через 3 или 4 года это позволяет также получить гражданство Украины", - сказала она.

Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили 23 марта 2017 года в центре Киева. В результате стрельбы также был ранен его охранник и нападавший, который позже скончался от ранений.