Вчора рф вперше атакувала розподільчі підстанції ракетами з касетними боєприпасами
Київ • УНН
росія вперше атакувала українські розподільчі підстанції ракетами з касетними боєприпасами 26 серпня. Прем'єр-міністр Шмигаль повідомив, що втрати обладнання були незначними завдяки системам захисту.
росія вчора, 26 серпня вперше атакувала українські розподільчі підстанції ракетами з касетними боєприпасами. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.
Об’єкти розподілу найбільше були під ударами дронів, ударів ракет не було, тому що це економічно для ворога було недоцільним. Вчора, до речі, відбулися перші атаки ракетами, але це були ракети з касетними боєприпасами, не "Кинджали", якими атакували наші підстанції розподільчі
За його словами, вчора було втрачено невелику кількість обладнання.
Ми з десятків ударів втратили дуже не велику кількість нашого обладнання завдяки першому та другому рівню захисту
Доповнення
26 серпня Повітряні Сили повідомляли, що під час наймасованішої повітряної атаки рф було збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА. Загалом росія запустила 127 ракет та 109 БпЛА.