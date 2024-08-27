Вчера рф впервые атаковала распределительные подстанции ракетами с кассетными боеприпасами

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Кирби: обсуждение дальнобойных ударов по рф будет происходить частным образом

Кирби: обсуждение дальнобойных ударов по рф будет происходить частным образом

  •  116211 просмотра
Воздушные Силы: ракета над столицей

Воздушные Силы: ракета над столицей

  •  115218 просмотра
В Киеве прогремел взрыв

В Киеве прогремел взрыв

  •  114380 просмотра
Польша и союзники подняли авиацию из-за российских ракетных ударов по Украине

Польша и союзники подняли авиацию из-за российских ракетных ударов по Украине

  •  121131 просмотра
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  108677 просмотра
публикации
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  108677 просмотра
Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

  •  106619 просмотра
Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

  •  148108 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

  •  184374 просмотра
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  378864 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

  •  33253 просмотра
27 августа: День сала в Украине, Международный день бокса

27 августа: День сала в Украине, Международный день бокса

  •  47020 просмотра
26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

26 августа 2024, 03:09  •  118068 просмотра
25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

25 августа 2024, 03:03  •  113399 просмотра
24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа 2024, 03:07  •  116887 просмотра
Актуальное
Вчера рф впервые атаковала распределительные подстанции ракетами с кассетными боеприпасами

Вчера рф впервые атаковала распределительные подстанции ракетами с кассетными боеприпасами

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 09:45  •  7202 просмотра

Read in English

россия впервые атаковала украинские распределительные подстанции ракетами с кассетными боеприпасами 26 августа. Премьер-министр Шмыгаль сообщил, что потери оборудования были незначительными благодаря системам защиты.

россия вчера, 26 августа, впервые атаковала украинские распределительные подстанции ракетами с кассетными боеприпасами. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время форума "Украина 2024. Независимость", передает корреспондент УНН.

Объекты распределения больше всего были под ударами дронов, ударов ракет не было, потому что это экономически для врага было нецелесообразным. Вчера, кстати, произошли первые атаки ракетами, но это были ракеты с кассетными боеприпасами, не "Кинжалы", которыми атаковали наши подстанции распределительные

- рассказал Шмыгаль.

По его словам, вчера было потеряно небольшое количество оборудования.

Мы из десятков ударов потеряли очень не большое количество нашего оборудования благодаря первому и второму уровню защиты

- сказал Шмыгаль.

Дополнение

26 августа Воздушные Силы сообщали, что во время самой массированной воздушной атаки рф было сбито 201 воздушную цель - 102 ракеты и 99 ударных БпЛА. В целом россия запустила 127 ракет и 109 БПЛА.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Эксклюзив
Елена Соседка: "Defiant Ones" Трампа может встряхнуть криптовалютный рынок
  •  32479 просмотра

Елена Соседка: "Defiant Ones" Трампа может встряхнуть криптовалютный рынок

Эксклюзив
В Раде назвали основные требования, которые должны быть к кандидату на должность руководителя Фонда гарантирования вкладов
  •  36195 просмотра

В Раде назвали основные требования, которые должны быть к кандидату на должность руководителя Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН
  •  40154 просмотра

Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ
  •  106619 просмотра

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Эксклюзив
"Кинжал" и модернизированные ракеты "Х-101": директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, чем враг бил по Украине 26 августа
  •  125965 просмотра

"Кинжал" и модернизированные ракеты "Х-101": директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, чем враг бил по Украине 26 августа

Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного
25 августа 2024, 14:15  •  166311 просмотра

Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного

115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский
24 августа 2024, 11:00  •  189740 просмотра

115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)
22 августа 2024, 17:36  •  164382 просмотра

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)

Эксклюзив
Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат
22 августа 2024, 11:15  •  147247 просмотра

Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат

Эксклюзив
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
22 августа 2024, 10:13  •  378864 просмотра

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Популярные

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  108677 просмотра
Польша и союзники подняли авиацию из-за российских ракетных ударов по Украине

Польша и союзники подняли авиацию из-за российских ракетных ударов по Украине

  •  121131 просмотра
В Киеве прогремел взрыв

В Киеве прогремел взрыв

  •  114380 просмотра
Воздушные Силы: ракета над столицей

Воздушные Силы: ракета над столицей

  •  115218 просмотра
Кирби: обсуждение дальнобойных ударов по рф будет происходить частным образом

Кирби: обсуждение дальнобойных ударов по рф будет происходить частным образом

  •  116211 просмотра

Публикации

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  108677 просмотра
Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

  •  106619 просмотра
Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

  •  148108 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

  •  184374 просмотра
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  378864 просмотра

Война

Ермак: санкции против рф работают, но могут действовать лучше

Ермак: санкции против рф работают, но могут действовать лучше

  •  308 просмотра
Под видом курьера шпионил за подразделениями морской пехоты: в Николаеве задержан агент фсб

Под видом курьера шпионил за подразделениями морской пехоты: в Николаеве задержан агент фсб

  •  476 просмотра
Необходимо заставить кремль повиноваться международному праву - Ермак

Необходимо заставить кремль повиноваться международному праву - Ермак

  •  3122 просмотра
На Николаевщине ночью сбили 3 «шахеды», после массированной атаки рф один пострадавший в больнице

На Николаевщине ночью сбили 3 «шахеды», после массированной атаки рф один пострадавший в больнице

  •  4064 просмотра
На Хмельнитчине утром сбили 4 вражеских цели. Из-за атаки рф ранен ребенок

На Хмельнитчине утром сбили 4 вражеских цели. Из-за атаки рф ранен ребенок

  •  4506 просмотра

политика

Ермак: санкции против рф работают, но могут действовать лучше

Ермак: санкции против рф работают, но могут действовать лучше

  •  308 просмотра
Необходимо заставить кремль повиноваться международному праву - Ермак

Необходимо заставить кремль повиноваться международному праву - Ермак

  •  3122 просмотра
Дефицит бюджета на следующий год достигает 35 млрд долларов - Шмыгаль

Дефицит бюджета на следующий год достигает 35 млрд долларов - Шмыгаль

  •  10015 просмотра
Байден и Моди обсудили войну в Украине после визита премьера Индии

Байден и Моди обсудили войну в Украине после визита премьера Индии

  •  14024 просмотра
Украина представит администрации Байдена список целей, которые хочет поразить дальнобойным оружием - Politico

Украина представит администрации Байдена список целей, которые хочет поразить дальнобойным оружием - Politico

  •  20223 просмотра

Война

Ермак: санкции против рф работают, но могут действовать лучше

Ермак: санкции против рф работают, но могут действовать лучше

  •  308 просмотра
Под видом курьера шпионил за подразделениями морской пехоты: в Николаеве задержан агент фсб

Под видом курьера шпионил за подразделениями морской пехоты: в Николаеве задержан агент фсб

  •  476 просмотра
Необходимо заставить кремль повиноваться международному праву - Ермак

Необходимо заставить кремль повиноваться международному праву - Ермак

  •  3122 просмотра
На Николаевщине ночью сбили 3 «шахеды», после массированной атаки рф один пострадавший в больнице

На Николаевщине ночью сбили 3 «шахеды», после массированной атаки рф один пострадавший в больнице

  •  4064 просмотра
На Хмельнитчине утром сбили 4 вражеских цели. Из-за атаки рф ранен ребенок

На Хмельнитчине утром сбили 4 вражеских цели. Из-за атаки рф ранен ребенок

  •  4506 просмотра

политика

Ермак: санкции против рф работают, но могут действовать лучше

Ермак: санкции против рф работают, но могут действовать лучше

  •  308 просмотра
Необходимо заставить кремль повиноваться международному праву - Ермак

Необходимо заставить кремль повиноваться международному праву - Ермак

  •  3122 просмотра
Дефицит бюджета на следующий год достигает 35 млрд долларов - Шмыгаль

Дефицит бюджета на следующий год достигает 35 млрд долларов - Шмыгаль

  •  10015 просмотра
Байден и Моди обсудили войну в Украине после визита премьера Индии

Байден и Моди обсудили войну в Украине после визита премьера Индии

  •  14024 просмотра
Украина представит администрации Байдена список целей, которые хочет поразить дальнобойным оружием - Politico

Украина представит администрации Байдена список целей, которые хочет поразить дальнобойным оружием - Politico

  •  20223 просмотра

Новости Бизнеса

Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

  •  8607 просмотра
В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

21 августа 2024, 15:29  •  116053 просмотра
ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

21 августа 2024, 06:59  •  116814 просмотра

Экономика

Шмыгаль: для поддержки военных нужно не менее 10 млн рабочих мест

Шмыгаль: для поддержки военных нужно не менее 10 млн рабочих мест

  •  8123 просмотра
Дефицит бюджета на следующий год достигает 35 млрд долларов - Шмыгаль

Дефицит бюджета на следующий год достигает 35 млрд долларов - Шмыгаль

  •  10015 просмотра
Электронных сигарет на пять миллионов гривен продать не успели - во Львове обезвредили преступную группу

Электронных сигарет на пять миллионов гривен продать не успели - во Львове обезвредили преступную группу

  •  4448 просмотра
Елена Соседка: "Defiant Ones" Трампа может встряхнуть криптовалютный рынок

Елена Соседка: "Defiant Ones" Трампа может встряхнуть криптовалютный рынок
Эксклюзив

  •  32490 просмотра
В Украине вводят принцип "Воюй или работай" - Шмыгаль

В Украине вводят принцип "Воюй или работай" - Шмыгаль

  •  13763 просмотра

Киев

Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН

Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН
Эксклюзив

  •  40161 просмотра
Очередная атака рф на Киев: показали последствия

Очередная атака рф на Киев: показали последствия

  •  24400 просмотра
Вокруг Киева ночью уничтожили около 15 дронов и несколько ракет, без жертв и разрушений - КГВА

Вокруг Киева ночью уничтожили около 15 дронов и несколько ракет, без жертв и разрушений - КГВА

  •  26231 просмотра
Жара до 34° и местами грозы: прогноз погоды на сегодня

Жара до 34° и местами грозы: прогноз погоды на сегодня

  •  20116 просмотра
Уточнение по Киеву: в Деснянском районе обломки ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне, без жертв

Уточнение по Киеву: в Деснянском районе обломки ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне, без жертв

  •  32759 просмотра