Вчера рф впервые атаковала распределительные подстанции ракетами с кассетными боеприпасами

россия вчера, 26 августа, впервые атаковала украинские распределительные подстанции ракетами с кассетными боеприпасами. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время форума "Украина 2024. Независимость", передает корреспондент УНН.

Объекты распределения больше всего были под ударами дронов, ударов ракет не было, потому что это экономически для врага было нецелесообразным. Вчера, кстати, произошли первые атаки ракетами, но это были ракеты с кассетными боеприпасами, не "Кинжалы", которыми атаковали наши подстанции распределительные - рассказал Шмыгаль.

По его словам, вчера было потеряно небольшое количество оборудования.

Мы из десятков ударов потеряли очень не большое количество нашего оборудования благодаря первому и второму уровню защиты - сказал Шмыгаль.

Дополнение

26 августа Воздушные Силы сообщали, что во время самой массированной воздушной атаки рф было сбито 201 воздушную цель - 102 ракеты и 99 ударных БпЛА. В целом россия запустила 127 ракет и 109 БПЛА.