Вчителі Нідерландів хочуть заборонити телефони у школах
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Більшість вчителів Нідерландів виступають за введену урядом заборону використання мобільних телефонів у школі, передає УНН з посиланням на Dutch News.
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За результатами опитування, яке було проведене серед приблизно 8400 вчителів, більшість освітян Нідерландів виступили за заборону використання телефонів на шкільних уроках.
54% вчителів початкових та 57% середніх шкіл підтримують заборону, а 73% вчителів середньої школи заявили, що хочуть, щоб телефони зникли.
"Наші учасники кажуть, що мобільні телефони негативно впливають на здатність учнів концентруватися. А це, своєю чергою, впливає на ефективність навчання", - сказав Джелмер Еверс, вчитель середньої школи та представник спілки.
З вчителів, які проголосували проти заборони, близько 21% заявили, що вважають кращим рішенням, аби школи самі вживали заходів щодо телефонів у класі, а 6% заявили, що хотіли б розв'язати це питання самостійно.
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