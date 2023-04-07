Не лише комфортні укриття: в Україні схвалили Концепцію безпеки закладів освіти
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив Концепцію безпеки закладів освіти, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
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Як зазначає прем’єр-міністр, мова йде не лише про розбудову сучасних комфортних укриттів. Документ також передбачає нові підходи до пожежної безпеки, охорони шкіл із залученням відповідних підрозділів поліції, нові підходи до пропускного режиму, відеоспостереження, інклюзивності.
Концепція дозволить впроваджувати чіткі алгоритми дій у разі небезпеки, додаткове навчання для вчителів та учнів про те, як діяти в різних ситуаціях.
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“Цьогоріч у нас передбачено 1,5 млрд грн субвенції регіонам на облаштування в школах якісних укриттів. Від місцевої влади очікуємо швидких результатів та ефективного використання виділених коштів”, – додав прем’єр-міністр.
Доповнення
В Україні більше ніж 11 тисяч закладів освіти по всій Україні, тобто 47%, забезпечені укриттям.