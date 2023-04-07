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Не только комфортные укрытия: в Украине одобрили Концепцию безопасности учебных заведений

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. Кабинет министров Украины одобрил Концепцию безопасности учебных заведений, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

Как отмечает премьер-министр, речь идет не только о развитии современных комфортных укрытий. Документ также предусматривает новые подходы к пожарной безопасности, охраны школ с привлечением соответствующих подразделений полиции, новые подходы к пропускному режиму, видеонаблюдению, инклюзивности.

Концепция позволит внедрять четкие алгоритмы действий в случае опасности, дополнительное обучение для учителей и учеников о том, как действовать в различных ситуациях.

Цитата

“В этом году у нас предусмотрено 1,5 млрд грн субвенции регионам на обустройство в школах качественных укрытий. От местных властей ожидаем быстрых результатов и эффективного использования выделенных средств”, – добавил премьер-министр.

Дополнение

В Украине более чем 11 тысяч учебных заведений по всей Украине, то есть 47%, обеспечены укрытием.

Украинские Национальные Новости

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