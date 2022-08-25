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47% освітніх закладів забезпечені укриттям - МВС

Київ • УНН

 • 295762 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Станом на 19 серпня більше ніж 11 тисяч закладів освіти по всій Україні, тобто 47%, забезпечені укриттям. Відповідно, ці школи з 1 вересня зможуть розпочати навчання офлайн. Про це УНН повідомили у відповіді на запит у Міністерстві внутрішніх справ України.

47% освітніх закладів забезпечені укриттям - МВС

Деталі

1 вересня 2022 року в Міністерстві освіти і науки України планують розпочати навчальний рік офлайн. Однією з головних вимог до закладів освіти є наявність захисних споруд.

Понад 23,5 тисячі об'єктів закладів освіти пройшли безпековий аудит станом на 19 серпня, повідомили у пресслужбі МВС. З них більше ніж 11 тисяч забезпечені укриттям для учасників освітнього процесу.

Додамо

Згідно з рекомендаціями Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), укриття повинно розміщуватися в основній будівлі закладу освіти або у безпосередній близькості (до 100 метрів). Воно має бути забезпечено електроживленням, штучним освітленням, системами водопроводу та каналізацією.

Окрім того, однією з вимог є дотримання правила не менше метра на людину. В укритті також мають бути місця для сидіння (лежання), ємності з питною водою, контейнери для продуктів харчування, засоби надання першої медичної допомоги та засоби зв’язку та оповіщення (телефон, радіоприймач, інтернет).

Контекст

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет презентував чотири моделі навчання в школах під час війни.

В їхгю основу покладені чотири можливі локації учнів. Освітній процес рекомендують проводити за однією з наступних форм: очна форма, дистанційна форма, сімейна (домашня) форма навчання, змішана форма навчання та екстернат.

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