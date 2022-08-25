47% образовательных учреждений обеспечены укрытием - МВД

Детали

1 сентября 2022 года в Министерстве образования и науки Украины планируется начать учебный год офлайн. Одним из главных требований к учебным заведениям является наличие защитных сооружений.

Более 23,5 тысячи объектов учебных заведений прошли аудит по безопасности по состоянию на 19 августа, сообщили в пресс-службе МВД. Из них более 11 тысяч обеспечены укрытием для участников образовательного процесса.

Добавим

Согласно рекомендациям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), укрытие должно размещаться в основном здании учебного заведения или в непосредственной близости (до 100 метров). Оно должно быть снабжено электропитанием, искусственным освещением, системами водопровода и канализацией.

Кроме того, одним из требований является соблюдение правила не менее метра на человека. В укрытии также должны быть места для сидения (лежания), емкости с питьевой водой, контейнеры для продуктов питания, средства оказания первой медицинской помощи и средства связи и оповещения (телефон, радиоприемник, интернет).

Контекст

Министр образования и науки Сергей Шкарлет презентовал четыре модели обучения в школах во время войны.

В их основу положены четыре возможные локации учащихся. Образовательный процесс рекомендуют проводить по одной из следующих форм: очная форма, дистанционная форма, семейная (домашняя) форма обучения, смешанная форма обучения и экстернат.