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Учителя Нидерландов хотят запретить телефоны в школах

Учителя Нидерландов хотят запретить телефоны в школах

Киев • УНН

 • 773618 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Большинство учителей Нидерландов выступают за введенный правительством запрет использования мобильных телефонов в школе, передает УНН со ссылкой на Dutch News.

Детали

По результатам опроса, который был проведен среди примерно 8400 учителей, большинство педагогов Нидерландов выступили за запрет использования телефонов на школьных уроках.

54% учителей начальных и 57% средних школ поддерживают запрет, а 73% учителей средней школы заявили, что хотят, чтобы телефоны исчезли.

"Наши участники говорят, что мобильные телефоны негативно влияют на способность учеников концентрироваться. А это, в свою очередь, влияет на эффективность обучения", - сказал Джелмер Эверс, учитель средней школы и представитель союза.

Из учителей, проголосовавших против запрета, около 21% заявили, что считают лучшим решением, чтобы школы сами принимали меры в отношении телефонов в классе, а 6% заявили, что хотели бы решить этот вопрос самостоятельно.

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