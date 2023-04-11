Учителя Нидерландов хотят запретить телефоны в школах

Детали

По результатам опроса, который был проведен среди примерно 8400 учителей, большинство педагогов Нидерландов выступили за запрет использования телефонов на школьных уроках.

54% учителей начальных и 57% средних школ поддерживают запрет, а 73% учителей средней школы заявили, что хотят, чтобы телефоны исчезли.

"Наши участники говорят, что мобильные телефоны негативно влияют на способность учеников концентрироваться. А это, в свою очередь, влияет на эффективность обучения", - сказал Джелмер Эверс, учитель средней школы и представитель союза.

Из учителей, проголосовавших против запрета, около 21% заявили, что считают лучшим решением, чтобы школы сами принимали меры в отношении телефонов в классе, а 6% заявили, что хотели бы решить этот вопрос самостоятельно.

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