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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Вчитель інформатики на Одещині пропагував "русский мир" через заборонені соцмережі

Вчитель інформатики на Одещині пропагував "русский мир" через заборонені соцмережі

Київ • УНН

 • 118424 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Слідчі Управління СБУ в Одеській області повідомили про підозру черговому пропагандисту, який відкрито підтримував збройну агресію рф та активно поширював матеріали проросійської пропаганди. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За даними досудового слідства, вчитель інформатики з Сергіївки активно поширював через заборонені соцмережі проросійські матеріали на підтримку загарбницької путінської політики щодо нашої держави.

У своїх дописах чоловік визвав правомірною збройну агресію рф в Українї, розпочату ще у 2014 році.

Крім того, у своїх репостах та публікаціях прибічник окупантів вітав проведення “спецоперації” в Україні, співчував та підтримував російських “асвабадітєлєй” і бойовиків незаконних збройних формувань “ДНР/ЛНР”.

Фігуранту кримінального провадження, досудове розслідування у якому здійснюють слідчі СБУ, повідомлено про підозру.

Тривають слідчі дії за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо

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Українські Національні Новини

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