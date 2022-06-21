Учитель информатики в Одесской области пропагандировал "русский мир" через запретных соцсетей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Следователи Управления СБУ в Одесской области сообщили о подозрении очередному пропагандисту, который открыто поддерживал вооруженную агрессию россии и активно распространял материалы пророссийской пропаганды. Об этом сообщает УНН.
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По данным досудебного следствия, учитель информатики из Сергеевки активно распространял через запрещенные соцсети пророссийские материалы на поддержку захватнической путинской политики в отношении нашего государства.
В своих сообщениях мужчина вызвал правомерную вооруженную агрессию рф в Украине, начатую еще в 2014 году.
Кроме того, в своих репостах и публикациях сторонник оккупантов приветствовал проведение “спецоперации” в Украине, сочувствовал и поддерживал русских “освободителей” и боевиков незаконных вооруженных формирований “ДНР/ЛНР”.
Фигурант уголовного производства, досудебное расследование в котором осуществляют следователи СБУ, сообщено о подозрении.
Продолжаются следственные действия по процессуального руководства областной прокуратуры.
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