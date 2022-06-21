Семенченка відпустили під цілодобовий домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Апеляційний суд міста Києва відпустив колишнього народного депутата та засновника добровольчого батальйону "Донбас" Семена Семенченка, якого підозрюють у створенні на території України незаконного збройного формування, під цілодобовий домашній арешт. Про це УНН повідомили у пресслужбі суду.
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“Ухвалою Київського апеляційного суду громадянина Семену Семенченку змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт”, – повідомили у пресслужбі.
Деталі
На сторінці Facebook Семенченка опубліковано лист начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, в якому він поручився за підозрюваного.
У листі повідомляється, що Семенченко має "високі організаційні якості, успішно діяв як командир підрозділу, керував та організовував оборону населених пунктів та територій".
Буданов зазначив, що підозрюваний неодноразово заявляв про бажання взяти участь у війні проти росії, а президент Володимир Зеленський припускав залучення до оборони країни досвідчених бійців, які перебувають під вартою або відбувають покарання.
Нагадаємо
2 лютого Шевченківський районний суд Києва продовжив колишньому народному депутату Семену Семенченку, якого підозрюють у створенні на території України незаконного збройного формування, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на два місяці.
Доповнення
25 березня 2021 року колишньому народному депутату Семену Семенченку вручили повідомлення про підозру. У СБУ повідомляли, що Семенченку інкримінують створення на території України незаконного збройного формування.
Так, зазначалося, що Служба безпеки України викрила та припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої “приватної військової компанії”. За даними пресслужби СБУ, до її складу входили колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як “позаштатний агент НАБУ”.
Суд після цього відправив Семенченка під варту.