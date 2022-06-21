Семенченко отпустили под круглосуточный домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Апелляционный суд Киева отпустил бывшего народного депутата и основателя добровольческого батальона "Донбасс" Семена Семенченко, подозреваемого в создании на территории Украины незаконного вооруженного формирования, под круглосуточный домашний арест. Об этом УНН сообщили в пресс-службе суда.
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“Постановлением Киевского апелляционного суда гражданину Семену Семенченко изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест”, – сообщили в пресс-службе.
Подробности
На странице Facebook Семенченко опубликовано письмо начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, в котором он поручился за подозреваемого.
В письме сообщается, что Семенченко имеет "высокие организационные качества, успешно действовал как командир подразделения, руководил и организовывал оборону населенных пунктов и территорий".
Буданов отметил, что подозреваемый неоднократно заявлял о желании принять участие в войне против россии, а президент Владимир Зеленский предполагал привлечение к обороне страны опытных бойцов, находящихся под стражей или отбывающих наказание.
Напомним
2 февраля Шевченковский районный суд Киева продлил бывшему народному депутату Семену Семенченко, подозреваемому в создании на территории Украины незаконного вооруженного формирования, меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца.
Дополнение
25 марта 2021 бывшему народному депутату Семену Семенченко вручили сообщение о подозрении. В СБУ сообщали, что Семенченко инкриминируют создание на территории Украины незаконного вооруженного формирования.
Так, отмечалось, что Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой “частной военной компании”. По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как “внештатный агент НАБУ”.
Суд после этого отправил Семенченко под стражу.