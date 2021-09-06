Вчені встановили найдавнішого предка коронавірусу

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“(Це) майже в 30 разів старіше, ніж за попередніми оцінками. Це створює нову перспективу для нашого розуміння походження цих вірусів, а також передбачає, що аналогічним чином можна домогтися істотного перегляду тимчасових шкал еволюції інших вірусів”, — наголошується в матеріалі.

Деталі

Фахівці датували таким терміном “вік” самого раннього загального предка сарбековірусів.

Як відзначають вчені, віруси здатні швидко еволюціонувати за короткий час, проте вони повинні залишатися адаптованими до своїх господарів. Таким чином, в масштабі швидкість вірусної еволюції залежить від швидкості еволюції їх переносників.

Фахівці університету розробили нову модель довгострокової динаміки зміни вірусів. Вона дозволила не тільки обчислити предка коронавірусу, а й реконструювати еволюційну історію більш широкого спектра РНК і ДНК-вірусів. Зокрема, встановлено, що вірус гепатиту С міг поширитися по світу під час міграції людей, анатомічних схожих з сучасним людським видом, з Африки. Також з’ясувалося, що він циркулював в популяціях тварин ще приблизно за півмільйона років до цього.

Вченим також на сьогодні відомо, що РНК-віруси ссавців демонструють “надзвичайно швидкі геномні зміни”, які відбуваються в термін від тижнів до місяців. Такі віруси можуть змінювати значну частину своїх геномів після зміни господаря. “Більш того, ми виявили, що швидкість заміни в РНК-вірусах на 1-2 порядки вища, ніж в ДНК-віруси”, — уточнили автори дослідження.

До РНК-вірус людини відносяться ВІЛ, вірус Ебола, вірус Зіка, віруси грипу і коронавіруси, в тому числі COVID-19.

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