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Ученые установили древнейшего предка коронавируса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Ученые Оксфордского университета выяснили, что древнейший предшественник коронавируса SARS-CoV-1, вызвавший вспышку атипичной пневмонии в 2002-2004 годах, и SARS-CoV-2, возбудителя COVID-19 существовал 21 тыс. лет назад. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Current Biology, передает УНН.

Цитата

“(Это) почти в 30 раз старше, чем по предварительным оценкам. Это создает новую перспективу для нашего понимания происхождения этих вирусов, а также предусматривает, что аналогичным образом можно добиться существенного пересмотра временных шкал эволюции других вирусов”, — отмечается в материале.

Детали

Специалисты датировали таким термином “возраст” самого раннего общего предка сарбековирусов.

Как отмечают ученые, вирусы способны быстро эволюционировать за короткое время, однако они должны оставаться адаптированными к своим хозяевам. Таким образом, в масштабе скорость вирусной эволюции зависит от скорости эволюции их переносчиков.

Специалисты университета разработали новую модель долгосрочной динамики изменения вирусов. Она позволила не только вычислить предка коронавируса, но и реконструировать эволюционную историю более широкого спектра РНК и ДНК-содержащих вирусов. В частности, установлено, что вирус гепатита С мог распространиться по миру во время миграции людей, анатомических сходных с современным человеческим видом, из Африки. Также выяснилось, что он циркулировал в популяциях животных еще примерно за полмиллиона лет до этого.

Ученым также сегодня известно, что РНК-вирусы млекопитающих демонстрируют “чрезвычайно быстрые геномные изменения”, которые происходят в срок от недели до месяцев. Такие вирусы могут менять значительную часть своих геномов после смены хозяина. “Более того, мы обнаружили, что скорость замены в РНК-вирусах на 1-2 порядка выше, чем в ДНК-вирусы”, — уточнили авторы исследования.

К РНК-вирус человека относятся ВИЧ, вирус Эбола, вирус Зика, вирусы гриппа и коронавирусы, в том числе COVID-19.

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