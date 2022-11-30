Вчені: ризики виникнення лісових пожеж зростають в усьому світі

Нове дослідження, проведене австралійськими вченими, показало, що вища потреба атмосфери у воді пов'язана зі зростанням ризику виникнення великих пожеж у світових лісах, що вимагає вжиття більш термінових та ефективних заходів для боротьби зі зміною клімату.

Деталі

У дослідженні, опублікованому в журналі Nature Communications, було вивчено супутникові записи про пожежну активність та глобальний набір кліматичних даних, щоб знайти максимальний добовий дефіцит тиску пари (VPD) для кожного виникнення пожежі – понад 30 мільйонів записів за останні 20 років.

Як ступінь «спраги» атмосфери, VPD описує різницю між тим, скільки вологи міститься в повітрі, і тим, скільки вологи може утримувати повітря, коли воно насичене. Чим більша ця різниця, тим вищій рівень осушення повітря.

Згідно з дослідженням, лісова пожежа набагато вірогідніша за перевищення певного порогу в VPD, тоді як пороги різняться між типами лісу: вони нижчі в бореальних і помірних лісах і вищі в середземноморських, субтропічних і тропічних лісах.

Використовуючи VPD як параметр, дослідницька група передбачила, що зміна клімату може призвести до збільшення ризику для лісів, принаймні – період виникнення пожеж у деяких регіонах зросте на 30 днів у році до 2100 року.

Хеміш Кларк, керівник дослідження з Мельбурнського університету, заявив у прес-релізі університету, що в усьому світі існує більше умов, за яких ліси висихають і стають легкозаймистими.

"Деякі з найбільших областей, що викликають занепокоєння, - тропічні ліси Амазонки та інші тропічні ліси, а також помірні і бореальні ліси північної півкулі", - сказав Кларк.

У дослідженні також міститься попередження про те, що зростання ризику лісових пожеж загрожує великим населеним пунктам в Африці та Азії, оскільки посилення диму від лісових пожеж істотно впливає на здоров'я людини.

"В даний час вважається, що понад 330 000 щорічних смертей у всьому світі пов'язані з вдиханням диму, і це число може помітно зрости на рубежі століть, особливо в найбільш населених районах Східної Азії", - додав Кларк.