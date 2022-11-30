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Ученые: риски возникновения лесных пожаров возрастают по всему миру

Ученые: риски возникновения лесных пожаров возрастают по всему миру

Киев • УНН

 • 957339 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Австралийские ученые прогнозируют рост риска возникновения лесных пожаров по всему миру, ведь воздух становится более сухим. Об этом УНН сообщает со ссылкой на исследование, обнародованное в журнале Nature Communications.

Новое исследование, проведенное австралийскими учеными, показало, что более высокая потребность атмосферы в воде связана с ростом риска возникновения больших пожаров в мировых лесах, что требует принятия более срочных и эффективных мер по борьбе с изменением климата.

Детали

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, были изучены спутниковые записи о пожарной активности и глобальный набор климатических данных, чтобы найти максимальный суточный дефицит давления пара (VPD) для каждого пожара – более 30 миллионов записей за последние 20 лет.

Как степень «жажды» атмосферы, VPD описывает разницу между тем, сколько влаги содержится в воздухе, и тем, сколько влаги может удерживать воздух, когда он насыщен. Чем больше эта разница, тем выше уровень осушения воздуха.

Согласно исследованию, лесной пожар гораздо вероятнее при превышении определенного порога в VPD, тогда как пороги различаются между типами леса: они ниже в бореальных и умеренных лесах и выше в средиземноморских, субтропических и тропических лесах.

Используя VPD как параметр, исследовательская группа предусмотрела, что изменение климата может привести к увеличению риска для лесов – период возникновения пожаров в некоторых регионах возрастет на 30 дней в году до 2100 года.

Хэмиш Кларк, руководитель исследования из Мельбурнского университета, заявил в пресс-релизе университета, что во всем мире существует больше условий, при которых леса высыхают и становятся легковоспламеняющимися.

"Некоторые из самых больших областей, вызывающих беспокойство - тропические леса Амазонки и другие тропические леса, а также умеренные и бореальные леса северного полушария", - сказал Кларк.

В исследовании также содержится предупреждение о том, что рост риска возникновения лесных пожаров грозит крупным населенным пунктам в Африке и Азии, поскольку усиление дыма от лесных пожаров оказывает существенное влияние на здоровье человека.

"В настоящее время считается, что более 330 тысяч ежегодных смертей во всем мире связаны с вдыханием дыма, и это число может заметно возрасти на рубеже веков, особенно в наиболее населенных районах Восточной Азии", - добавил Кларк.

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