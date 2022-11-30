Ученые: риски возникновения лесных пожаров возрастают по всему миру

Новое исследование, проведенное австралийскими учеными, показало, что более высокая потребность атмосферы в воде связана с ростом риска возникновения больших пожаров в мировых лесах, что требует принятия более срочных и эффективных мер по борьбе с изменением климата.

Детали

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, были изучены спутниковые записи о пожарной активности и глобальный набор климатических данных, чтобы найти максимальный суточный дефицит давления пара (VPD) для каждого пожара – более 30 миллионов записей за последние 20 лет.

Как степень «жажды» атмосферы, VPD описывает разницу между тем, сколько влаги содержится в воздухе, и тем, сколько влаги может удерживать воздух, когда он насыщен. Чем больше эта разница, тем выше уровень осушения воздуха.

Согласно исследованию, лесной пожар гораздо вероятнее при превышении определенного порога в VPD, тогда как пороги различаются между типами леса: они ниже в бореальных и умеренных лесах и выше в средиземноморских, субтропических и тропических лесах.

Используя VPD как параметр, исследовательская группа предусмотрела, что изменение климата может привести к увеличению риска для лесов – период возникновения пожаров в некоторых регионах возрастет на 30 дней в году до 2100 года.

Хэмиш Кларк, руководитель исследования из Мельбурнского университета, заявил в пресс-релизе университета, что во всем мире существует больше условий, при которых леса высыхают и становятся легковоспламеняющимися.

"Некоторые из самых больших областей, вызывающих беспокойство - тропические леса Амазонки и другие тропические леса, а также умеренные и бореальные леса северного полушария", - сказал Кларк.

В исследовании также содержится предупреждение о том, что рост риска возникновения лесных пожаров грозит крупным населенным пунктам в Африке и Азии, поскольку усиление дыма от лесных пожаров оказывает существенное влияние на здоровье человека.

"В настоящее время считается, что более 330 тысяч ежегодных смертей во всем мире связаны с вдыханием дыма, и это число может заметно возрасти на рубеже веков, особенно в наиболее населенных районах Восточной Азии", - добавил Кларк.