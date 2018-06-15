Вчені показали, як чорна діра поглинає зірку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Учені за допомогою вузько спеціалізованого телескопа уперше змогли побачити, як надмасивна чорна діра, у 20 мільйонів разів більша за Сонце, поглинає зірку, удвічі більшу за Сонце. Після поглинання стався потужний вибух і викид матерії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Independent.
"Ніколи раніше ми не могли безпосередньо спостерігати за формуванням та розвитком струменя внаслідок однієї з цих подій. Те, що ми побачили надає нам унікальну інформацію про те, як формувався всесвіт", - розповів співробітник Астрофізичного інституту Андалусії у Гранаді Мігель Перес-Торес.
Крім того, вчені відмічають, що через пил, який поглинає будь-яке видиме світло, ця подія може бути лише вершиною айсберга у рамках метаморфозів усесвіту.
Нагадаємо, астрофізики вивчили 72 галактики та несподівано виявили десятки “ультрамасивних” чорних дір, що раніше вважалось не можливим. Крім того, стало зрозуміло, що зростання розмірів чорної діри йде швидше, ніж самої галактики.
Як повідомляв УНН, у центрі галактичного скупчення Центавра знаходиться велика еліптична галактика NGC 4696. У глибині ядра цієї галактики прихована надмасивна чорна діра, яка "пульсує".