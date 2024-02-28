Вбили літнього чоловіка за зауваження: На Харківщині ідентифіковано 3 російських окупантів
Київ • УНН
У Харківській області встановлено дані трьох осіб, які виявилися військовослужбовцями рф. Окупанти звинувачені у вбивстві 70-річного чоловіка після того, як він висловив зауваження.
На Харківщині ідентифіковано 3 військових рф, які застрелили 70-річного чоловіка за зауваження. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.
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У селі Макарове Богодухівського району Харківщини ідентифіковано трьох окупантів, які вчинили жахливий злочин під час захоплення села.
Троє військових ворожої армії 3 травня 2022 року прибули до захопленого села Макарове Богодухівського району Харківщини на автомобілі "Нива".
Під час візиту в сільськогосподарське підприємство окупанти випустили вогонь у бік тварин, при цьому вони виявили 70-річного місцевого мешканця, який працював там охоронцем. Чоловік зробив зауваження росіянам, зазначивши, що постріли лякають худобу.
Обурені окупанти поїхали з місця, але повернувшись 5 травня, вбили 70-річного охоронця.
За інформацією, 34-річний військовий рф вийшов з автівки та вистрілив двічі у спину цивільного, який йшов на роботу. Ще двоє підозрюваних стежили, аби не було свідків.
Потерпілий загинув на місці. Проте росіяни почали штовхати загиблого ногами, перевіряючи його стан.
Додамо
Зараз розглядається питання стосовно оголошення осіб, яких підозрюють у розшуку.
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