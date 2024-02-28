Вбили літнього чоловіка за зауваження: На Харківщині ідентифіковано 3 російських окупантів

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10135 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 71838 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 155767 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 153231 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 126451 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134228 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85976 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93424 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99020 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89782 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2м/с
62%
Популярнi новини

Китай закликає США "повністю скасувати" взаємні мита

13 квітня, 14:53 • 5854 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 6358 перегляди

Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

13 квітня, 15:47 • 5148 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

19:08 • 5388 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

19:17 • 4478 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 153231 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 224259 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373624 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309743 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417802 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 3026 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15053 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31908 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28691 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 126449 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Вбили літнього чоловіка за зауваження: На Харківщині ідентифіковано 3 російських окупантів

Київ • УНН

 • 60141 перегляди

У Харківській області встановлено дані трьох осіб, які виявилися військовослужбовцями рф. Окупанти звинувачені у вбивстві 70-річного чоловіка після того, як він висловив зауваження.

Вбили літнього чоловіка за зауваження: На Харківщині ідентифіковано 3 російських окупантів

На Харківщині ідентифіковано 3 військових рф, які застрелили 70-річного чоловіка за зауваження. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

У селі Макарове Богодухівського району Харківщини ідентифіковано трьох окупантів, які вчинили жахливий злочин під час захоплення села.

Троє військових ворожої армії 3 травня 2022 року прибули до захопленого села Макарове Богодухівського району Харківщини на автомобілі "Нива".

Під час візиту в сільськогосподарське підприємство окупанти випустили вогонь у бік тварин, при цьому вони виявили 70-річного місцевого мешканця, який працював там охоронцем. Чоловік зробив зауваження росіянам, зазначивши, що постріли лякають худобу.

Обурені окупанти поїхали з місця, але повернувшись 5 травня, вбили 70-річного охоронця.

За інформацією, 34-річний військовий рф вийшов з автівки та вистрілив двічі у спину цивільного, який йшов на роботу. Ще двоє підозрюваних стежили, аби не було свідків.

Потерпілий загинув на місці. Проте росіяни почали штовхати загиблого ногами, перевіряючи його стан.

Додамо

Зараз розглядається питання стосовно оголошення осіб, яких підозрюють у розшуку.

Перша підозра про екоцид оголошена російському генералу та ще 4 офіцерам за обстріли Харківського дослідницкого ядерного реактору - Офіс генпрокурора14.02.24, 18:19 • 22087 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаКримінал та НП
Богодухів
Харків
Brent
$64.56
Bitcoin
$83,752.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,240.67
Ethereum
$1,596.46