Убили пожилого мужчину за замечание: На Харьковщине идентифицированы 3 российских оккупантов

На Харьковщине идентифицированы 3 военных рф, которые застрелили 70-летнего мужчину за замечание. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

В селе Макарово Богодуховского района Харьковской области идентифицированы трое оккупантов, совершивших ужасное преступление во время захвата села.

Трое военных вражеской армии 3 мая 2022 года прибыли в захваченное село Макарово Богодуховского района Харьковской области на автомобиле "Нива".

Во время визита в сельскохозяйственное предприятие оккупанты выпустили огонь в сторону животных, при этом они обнаружили 70-летнего местного жителя, который работал там охранником. Мужчина сделал замечание россиянам, отметив, что выстрелы пугают скот.

Возмущенные оккупанты уехали с места, но вернувшись 5 мая, убили 70-летнего охранника.

По информации, 34-летний военный рф вышел из машины и выстрелил дважды в спину гражданского, который шел на работу. Еще двое подозреваемых следили, чтобы не было свидетелей.

Пострадавший погиб на месте. Однако россияне начали толкать погибшего ногами, проверяя его состояние.

Добавим

Сейчас рассматривается вопрос об объявлении лиц, подозреваемых в розыске.

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