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Убили пожилого мужчину за замечание: На Харьковщине идентифицированы 3 российских оккупантов

Убили пожилого мужчину за замечание: На Харьковщине идентифицированы 3 российских оккупантов

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 21:53  •  1312 просмотра

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В Харьковской области установлены данные трех человек, которые оказались военнослужащими рф. Оккупанты обвинены в убийстве 70-летнего мужчины после того, как он высказал замечание.

На Харьковщине идентифицированы 3 военных рф, которые застрелили 70-летнего мужчину за замечание. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

В селе Макарово Богодуховского района Харьковской области идентифицированы трое оккупантов, совершивших ужасное преступление во время захвата села.

Трое военных вражеской армии 3 мая 2022 года прибыли в захваченное село Макарово Богодуховского района Харьковской области на автомобиле "Нива".

Во время визита в сельскохозяйственное предприятие оккупанты выпустили огонь в сторону животных, при этом они обнаружили 70-летнего местного жителя, который работал там охранником. Мужчина сделал замечание россиянам, отметив, что выстрелы пугают скот.

Возмущенные оккупанты уехали с места, но вернувшись 5 мая, убили 70-летнего охранника.

По информации, 34-летний военный рф вышел из машины и выстрелил дважды в спину гражданского, который шел на работу. Еще двое подозреваемых следили, чтобы не было свидетелей.

Пострадавший погиб на месте. Однако россияне начали толкать погибшего ногами, проверяя его состояние.

Добавим

Сейчас рассматривается вопрос об объявлении лиц, подозреваемых в розыске.

Первое подозрение об экоциде объявлено российскому генералу и еще 4 офицерам за обстрелы Харьковского исследовательского ядерного реактора - Офис генпрокурора14 февраля 2024, 16:19 • 19973 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаКриминал и ЧП
bogodukhovБогодухов
kharkivХарьков
Вбили літнього чоловіка за зауваження: На Харківщині ідентифіковано 3 російських окупантів
An elderly man was killed for making a remark: 3 russian invaders identified in Kharkiv region
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Убили пожилого мужчину за замечание: На Харьковщине идентифицированы 3 российских оккупантов

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