Вбивство добровольця: суд відправив під арешт третього підозрюваного
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Печерський районний суд Києва взяв під варту третього підозрюваного у викраденні та вбивстві громадського активіста та добровольця, тіло якого знайшли в канаві в Київській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
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"За клопотанням Печерської окружної прокуратури міста Києва, трьом підозрюваним у викраденні та вбивстві громадського активіста обрано безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Рішення ухвалив Печерський районний суд міста Києва на засіданнях у понеділок, 29 березня 2021 року",- йдеться в повідомленні.
Що було раніше
У Києві 24 березня з власної квартири викрали, а пізніше вбили громадського активіста та добровольця, залишивши тіло в канаві в Київській області. Підозрювані були затримані.
Трьом затриманим було повідомлено про підозру через викрадення та вбивства громадського активіста та добровольця за п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 КК України.
Згодом суд арештував двох з них, а тепер - і третього.