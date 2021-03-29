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Сховали тіло у канаві: у Києві викрали і вбили громадського активіста

Київ • УНН

 • 31137 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. У Києві 24 березня з власної квартири викрали, а пізніше вбили громадського активіста та добровольця, залишивши тіло в канаві в Київській області. Підозрювані вже затримані. Про це повідомили у пресцентрі столичної прокуратури, передає УНН.

Що відомо

За матеріалами слідства, пізно ввечері 24 березня підозрювані, перебуваючи в квартирі 37-річного активіста на Печерську, близько години утримували його проти волі і били. Після цього чоловіка в напівпритомному стані силою посадили в машину і вивезли в невідомому напрямку. Пізніше про зникнення в поліцію заявили близькі потерпілого.

Цитата

“У ході слідчих дій з’ясувалося, що зловмисники заподіяли смерть викраденому чоловіку та сховали його тіло у закинутій канаві на Київщині”, — повідомили в прокуратурі.

Деталі

У неділю, 28 березня, тіло загиблого з множинними травмами, в тому числі ножовими пораненнями, було знайдене.

Слідчі дії тривають. Встановлюються мотив злочину та можливі співучасники.

Нагадаємо

На Київщині викрито та затримано двох жителів регіону за підозрою в умисному вбивстві. За даними слідства, син “замовив” батька приятелю.

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