Сховали тіло у канаві: у Києві викрали і вбили громадського активіста
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У Києві 24 березня з власної квартири викрали, а пізніше вбили громадського активіста та добровольця, залишивши тіло в канаві в Київській області. Підозрювані вже затримані. Про це повідомили у пресцентрі столичної прокуратури, передає УНН.
Що відомо
За матеріалами слідства, пізно ввечері 24 березня підозрювані, перебуваючи в квартирі 37-річного активіста на Печерську, близько години утримували його проти волі і били. Після цього чоловіка в напівпритомному стані силою посадили в машину і вивезли в невідомому напрямку. Пізніше про зникнення в поліцію заявили близькі потерпілого.
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“У ході слідчих дій з’ясувалося, що зловмисники заподіяли смерть викраденому чоловіку та сховали його тіло у закинутій канаві на Київщині”, — повідомили в прокуратурі.
Деталі
У неділю, 28 березня, тіло загиблого з множинними травмами, в тому числі ножовими пораненнями, було знайдене.
Слідчі дії тривають. Встановлюються мотив злочину та можливі співучасники.
Нагадаємо
На Київщині викрито та затримано двох жителів регіону за підозрою в умисному вбивстві. За даними слідства, син “замовив” батька приятелю.