Сховали тіло у канаві: у Києві викрали і вбили громадського активіста

Що відомо

За матеріалами слідства, пізно ввечері 24 березня підозрювані, перебуваючи в квартирі 37-річного активіста на Печерську, близько години утримували його проти волі і били. Після цього чоловіка в напівпритомному стані силою посадили в машину і вивезли в невідомому напрямку. Пізніше про зникнення в поліцію заявили близькі потерпілого.

Цитата

“У ході слідчих дій з’ясувалося, що зловмисники заподіяли смерть викраденому чоловіку та сховали його тіло у закинутій канаві на Київщині”, — повідомили в прокуратурі.

Деталі

У неділю, 28 березня, тіло загиблого з множинними травмами, в тому числі ножовими пораненнями, було знайдене.

Слідчі дії тривають. Встановлюються мотив злочину та можливі співучасники.

Нагадаємо

На Київщині викрито та затримано двох жителів регіону за підозрою в умисному вбивстві. За даними слідства, син “замовив” батька приятелю.