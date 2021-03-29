Спрятали тело в канаве: в Киеве похитили и убили общественного активиста
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В Киеве 24 марта из квартиры похитили, а потом убили общественного активиста и добровольца, оставив тело в канаве в Киевской области. Об этом сообщили в пресс-центре столичной прокуратуры, передает УНН.
Что известно
По материалам следствия, поздно вечером 24 марта подозреваемые, находясь в квартире 37-летнего активиста на Печерске, около часа удерживали его против воли и били. После этого мужчину в полубессознательном состоянии силой посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Позже об исчезновении в полицию заявили близкие потерпевшего.
Цитата
“В ходе следственных действий выяснилось, что злоумышленники причинили смерть похищенному мужчине и спрятали его тело в заброшенной канаве в Киевской области”, — сообщили в прокуратуре.
Детали
В воскресенье, 28 марта, тело погибшего с множественными травмами, в том числе ножевыми ранениями было найдено.
Следственные действия продолжаются. Устанавливаются мотив преступления и возможные соучастники.
Напомним
На Киевщине разоблачены и задержаны двое жителей региона по подозрению в умышленном убийстве. По данным следствия, сын “заказал” отца приятелю.