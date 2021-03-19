Син "замовив" батька: поліція розкрила резонансне вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. На Київщині викрито та затримано двох жителів регіону за підозрою в умисному вбивстві. За даними слідства, син “замовив” батька приятелю. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури, пише УНН.
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За даними слідства, увечері 16 березня до одного з приватних домоволодінь села Гнідин увірвався невідомий, який напав на господаря оселі та почав шматувати його ножем. Від отриманих травм чоловік помер на місці скоєння злочину. Експерти нарахували на тілі загиблого 25 поранень. У цей час у домі перебували дружина й донька потерпілого, яким вдалось сховатись та викликати правоохоронців.
"Зловмисник із місця скоєння злочину зник, однак, після проведення комплексу оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили причетність до скоєння тяжкого злочину сина потерпілого та його 19-річного приятеля", – йдеться в повідомленні.
Як з’ясувалось, злочин був ретельно спланований. Хлопець повідомив товаришу план будинку, а також місце розташування всіх членів родини. Після смерті батька молодик мав на меті отримати його спадок. Частину отриманих грошей він планував заплатити приятелю за скоєне вбивство, а решту витратити на власні потреби.
Наразі обидва фігуранти затримані за підозрою в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині (ч. 1 ст. 115 КК України). Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру в скоєнні вказаного злочину та обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.
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У столиці зловмисник ошукав двох пенсіонерок та видурив у них 150 тисяч гривень за схемою "ваш родич у лікарні". Слідчі повідомили чоловіку про підозру у шахрайстві.