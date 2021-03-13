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"Ваш родич у лікарні": шахрай виманив у двох пенсіонерок 150 тисяч гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. У столиці зловмисник ошукав двох пенсіонерок та видурив у них 150 тисяч гривень за схемою "ваш родич у лікарні". Слідчі повідомили чоловіку про підозру у шахрайстві. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва, пише УНН.

Цитата

"До Деснянського управління поліції звернулася літня жінка з заявою про шахрайство. До потерпілої зателефонувала жінка, яка представилась медсестрою та повідомила, що її родичка у лікарні після ДТП та для проведення операції негайно потрібні гроші. 71-річна жінка назвала адресу та через деякий час до її помешкання зайшов чоловік, якому вона віддала свої заощадження у сумі близько 1,5 тисячі євро та 350 доларів США", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Оперативники провели комплекс розшукових заходів та швидко встановили особу, причетну до скоєння даного правопорушення.

Ним виявився 34-річний уродженець Сумщини.

У його орендованій квартирі провели обшук, під час якого вилучили частину грошей, які він здобув шахрайським шляхом.

Наразі правоохоронці довели його причетність до скоєння аналогічного злочину, скоєного днем раніше на вулиці Милославській відносно 85-річної киянки, яка віддала затриманому близько 93 тисяч гривень.

Слідчі Деснянського управління поліції відкрили два кримінальних провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. За погодженням з Київською місцевою прокуратурою № 3 фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні даних злочинів. Судом затриманому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За скоєне йому загрожує до 3 років позбавлення волі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Продавали неіснуючі товари: судитимуть двох шахраїв, які ошукали кримчан на 100 тисяч гривень

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