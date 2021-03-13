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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 51017 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 71267 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195808 просмотра

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"Ваш родственник в больнице": мошенник выманил у двух пенсионерок 150 тысяч гривен

"Ваш родственник в больнице": мошенник выманил у двух пенсионерок 150 тысяч гривен

Киев  •  УНН

 • 16939 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. В столице злоумышленник обманул двух пенсионерок и выманил у них 150 тысяч гривен по схеме "ваш родственник в больнице". Следователи сообщили мужчине о подозрении в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, пишет УНН.

Цитата

"В Деснянское управления полиции обратилась пожилая женщина с заявлением о мошенничестве. К потерпевшей позвонила женщина, которая представилась медсестрой и сообщила, что ее родственница в больнице после ДТП и для проведения операции немедленно нужны деньги. 71-летняя женщина назвала адрес и через некоторое время в ее дом зашел мужчина, которому она отдала свои сбережения в сумме около 1,5 тысячи евро и 350 долларов США", - говорится в сообщении.

Детали

Оперативники провели комплекс розыскных мероприятий и быстро установили лицо, причастное к совершению данного правонарушения.

Им оказался 34-летний уроженец Сумской области.

В его съемной квартире провели обыск, во время которого изъяли часть денег, которые он получил мошенническим путем.

Правоохранители доказали его причастность к совершению аналогичного преступления, совершенного днем ранее на улице Милославской относительно 85-летней киевлянки, которая отдала задержанному около 93 тысяч гривен.

Следователи Деснянского управления полиции открыли два уголовных производства по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. По согласованию с Киевской местной прокуратурой № 3 фигуранту сообщено о подозрении в совершении данных преступлений. Судом задержанному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. За содеянное ему грозит до 3 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Продавали несуществующие товары: будут судить двух мошенников, которые обманули крымчан на 100 тысяч гривен

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