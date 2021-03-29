Убийство добровольца: суд отправил под арест третьего подозреваемого
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Печерский районный суд Киева взял под стражу третьего подозреваемого в похищении и убийстве общественного активиста и добровольца, тело которого нашли в канаве в Киевской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
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"По ходатайству Печерской окружной прокуратуры города Киева, трем подозреваемым в похищении и убийстве общественного активиста избраны безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей. Решение принял Печерский районный суд города Киева на заседаниях в понедельник, 29 марта 2021 года", - говорится в сообщении.
Что было ранее
В Киеве 24 марта из квартиры похитили, а потом убили общественного активиста и добровольца, оставив тело в канаве в Киевской области. Подозреваемые были задержаны.
Трем задержанным было сообщено о подозрении из-за похищения и убийства общественного активиста и добровольца по п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 УК Украины.
Позже суд арестовал двух из них, а теперь - и третьего.