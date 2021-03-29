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Вбивство громадського діяча: суд арештував двох підозрюваних

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Печерський районний суд Києва взяв під варту двох підозрюваних у вбивстві громадського активіста та добровольця, тіло якого знайшли у канаві в Київській області. Про це журналісту УНН повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Цитата

“Печерська окружна прокуратура внесла до суду клопотання про обрання усім трьом підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Станом на 14:00 судом задоволено клопотання прокурора щодо двох осіб — їх взято під варту на 2 місяці без можливості внесення застави. Триває розгляд клопотання щодо третього підозрюваного”, — розповіла Максимець.

Згодом, було повідомлено про підозру трьом особам, причетним до викрадення та вбивства громадського активіста та добровольця (п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 КК України).

Що було раніше

У Києві 24 березня з власної квартири викрали, а пізніше вбили громадського активіста та добровольця, залишивши тіло в канаві в Київській області. Підозрювані були затримані.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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