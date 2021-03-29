Убийство общественного деятеля: суд арестовал двух подозреваемых
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Печерский районный суд Киева взял под стражу двух подозреваемых в убийстве общественного активиста и добровольца, тело которого нашли в канаве в Киевской области. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.
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“Печерская окружная прокуратура внесла в суд ходатайство об избрании всем трем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. По состоянию на 14:00 судом удовлетворено ходатайство прокурора о двух лицах — их взяли под стражу на 2 месяца без возможности внесения залога. Продолжается рассмотрение ходатайства по третьему подозреваемому”, — рассказала Максимец.
Впоследствии, было сообщено о подозрении трем лицам, причастным к похищению и убийству общественного активиста и добровольца (п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 УК Украины).
Что было раньше
В Киеве 24 марта из квартиры похитили, а потом убили общественного активиста и добровольца, оставив тело в канаве в Киевской области. Подозреваемые были задержаны.