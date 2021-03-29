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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 51103 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 71371 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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3 марта, 11:09 • 145323 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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3 марта, 07:14 • 195820 просмотра

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Убийство общественного деятеля: суд арестовал двух подозреваемых

Убийство общественного деятеля: суд арестовал двух подозреваемых

Киев  •  УНН

 • 15791 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Печерский районный суд Киева взял под стражу двух подозреваемых в убийстве общественного активиста и добровольца, тело которого нашли в канаве в Киевской области. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Цитата

“Печерская окружная прокуратура внесла в суд ходатайство об избрании всем трем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. По состоянию на 14:00 судом удовлетворено ходатайство прокурора о двух лицах — их взяли под стражу на 2 месяца без возможности внесения залога. Продолжается рассмотрение ходатайства по третьему подозреваемому”, — рассказала Максимец.

Впоследствии, было сообщено о подозрении трем лицам, причастным к похищению и убийству общественного активиста и добровольца (п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 УК Украины).

Что было раньше

В Киеве 24 марта из квартиры похитили, а потом убили общественного активиста и добровольца, оставив тело в канаве в Киевской области. Подозреваемые были задержаны.

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