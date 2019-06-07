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Вбивство 5-річного Кирила: суд розповість про поновлення у поліції одного з підозрюваних

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Сьогодні Окружний адмінсуд Києва дасть пояснення про поновлення на посаді одного з поліцейських підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика на Київщині, про це УНН повідомляє з посиланням на анонс суду.

“Сьогодні о 12.00 в ОАСК відбудеться брифінг стосовно рішення суду про поновлення на посаді Володимира Петровця”, — йдеться у повідомленні суду.

З відкритих джереле відомо, що Петровець працював інспектором ДАІ, у 2005-2006 — співробітником розформованого спецпідрозділу “Кобра”.

У 2015 році його спочатку звільнили, а потім призначили командиром відділення поліцейської роти особливого призначення № 1 у Києві. Петровець судився за своє звільнення в Окружному адмінсуді Києва.

У 2016 році атестаційна комісія визнала його таким, що “займаній посаді не відповідає, підлягає звільненню зі служби в поліції через службову невідповідність”. Суд вирішив, що атестація була неправомірною, а її результат — необґрунтованим.

Нагадаємо, на Київщині 5-річний хлопчик отримав поранення голови внаслідок випадкового пострілу.

З’ясувалося, що поліцейський “пристрілював” рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітній хлопчик.

За кілька днів після отримання поранення хлопчик помер.

Двох працівників патрульної поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції, підозрюваних у злочині, заарештували.

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