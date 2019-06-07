Вбивство 5-річного Кирила: суд розповість про поновлення у поліції одного з підозрюваних

КИЇВ. 7 червня. УНН. Сьогодні Окружний адмінсуд Києва дасть пояснення про поновлення на посаді одного з поліцейських підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика на Київщині, про це УНН повідомляє з посиланням на анонс суду.