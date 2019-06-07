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6 марта, 19:19 • 136765 просмотра

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Убийство 5-летнего Кирилла: суд расскажет о восстановлении в полиции одного из подозреваемых

Убийство 5-летнего Кирилла: суд расскажет о восстановлении в полиции одного из подозреваемых

Киев  •  УНН

 • 7911 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Сегодня Окружной админсуд Киева даст объяснения о восстановлении в должности одного из полицейских подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика в Киевской обаласти, об этом УНН сообщает со ссылкой на анонс суда.

"Сегодня в 12.00 в ОАСК состоится брифинг относительно решения суда о восстановлении в должности Владимира Петровца", - говорится в сообщении суда.

Из открытых источников известно, что Петровец работал инспектором ГАИ, в 2005-2006 - сотрудником расформированного спецподразделения "Кобра".

В 2015 году его сначала уволили, а потом назначили командиром отделения полицейской роты особого назначения № 1 в Киеве. Петровец судился за свое увольнение в Окружном административном суде Киева.

В 2016 году аттестационная комиссия признала его таким, что "занимаемой должности не соответствует, подлежит увольнению со службы в полиции за служебное несоответствие". Суд решил, что аттестация была неправомерной, а ее результат - необоснованным.

Напомним, в Киевской области 5-летний мальчик получил ранение головы в результате случайного выстрела.

Выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял молодой мальчик.

Через несколько дней после получения ранения мальчик скончался.

Двух работников патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции, подозреваемых в преступлении, арестовали .

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