Важкопоранену внаслідок атаки рф жительку Одещини евакуйовано в Австрію - Кіпер
Київ • УНН
29-річна жінка з Одеської області була серйозно поранена в результаті російського ракетного обстрілу 4 червня і 21 червня була евакуйована літаком до Австрії для подальшого лікування.
Жительку Одещини, яка була важко поранена внаслідок російської ракетної атаки на початку червня, сьогодні, 21 червня, рятувальною авіацією евакуйовано в Австрію. Про це повідомляє очільник Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер, передає УНН
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Кіпер нагадав, що 4 червня 29-річна Любов їхала в дитячу лікарню разом із своїм чоловіком та дочкою. У цей момент ворог здійснив атаку на Одеську область.
"Шматки ракети зачепили автівку родини. Дитина дивом не постраждала, чоловік отримав осколкове поранення плеча.
Жінка постраждала найбільше: отримала тяжкі поранення черевної порожнини, перелом стегна. Незважаючи на свою травму та аварійний стан автомобіля, чоловік самотужки зміг доїхати до лікарні. Наші медики надали всім невідкладну допомогу і встигли врятувати Любов.
Тепер постраждала продовжуватиме лікування у клініці Зальцбургу", - пише Кіпер.
Він подякував медикам, австрійській стороні, керівництву аеропорту Кишинів, мужньому чоловіку, який попри все оперативно доставив жінку в лікарню та всім, хто доклав зусиль до порятунку українки.
"Наші люди неймовірні! Бажаю Любові якнайшвидшого одужання", - резюмував він