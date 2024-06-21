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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 3608 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Важкопоранену внаслідок атаки рф жительку Одещини евакуйовано в Австрію - Кіпер

Київ • УНН

 • 26218 перегляди

29-річна жінка з Одеської області була серйозно поранена в результаті російського ракетного обстрілу 4 червня і 21 червня була евакуйована літаком до Австрії для подальшого лікування.

Важкопоранену внаслідок атаки рф жительку Одещини евакуйовано в Австрію - Кіпер

Жительку Одещини, яка була важко поранена внаслідок російської ракетної атаки на початку червня, сьогодні, 21 червня, рятувальною авіацією евакуйовано в Австрію. Про це повідомляє очільник Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер, передає УНН

Деталі

Кіпер нагадав, що 4 червня 29-річна Любов їхала в дитячу лікарню разом із своїм чоловіком та дочкою. У цей момент ворог здійснив атаку на Одеську область.

"Шматки ракети зачепили автівку родини. Дитина дивом не постраждала, чоловік отримав осколкове поранення плеча.

Жінка постраждала найбільше: отримала тяжкі поранення черевної порожнини, перелом стегна. Незважаючи на свою травму та аварійний стан автомобіля, чоловік самотужки зміг доїхати до лікарні. Наші медики надали всім невідкладну допомогу і встигли врятувати Любов.

Тепер постраждала продовжуватиме лікування у клініці Зальцбургу", - пише Кіпер.

Він подякував медикам, австрійській стороні, керівництву аеропорту Кишинів, мужньому чоловіку, який попри все оперативно доставив жінку в лікарню та всім, хто доклав зусиль до порятунку українки.

"Наші люди неймовірні! Бажаю Любові якнайшвидшого одужання", - резюмував він

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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